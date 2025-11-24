Дедлайн снят: США больше не требуют от Украины подписания мирного плана до 27 ноября, — Bild

США отказались от жесткого ультиматума по подписанию мирного плана Украины до 27 ноября и предоставили более гибкие сроки для согласования документа. Теперь подписание плана будет зависеть от результатов переговоров, а вопрос американской поддержки Украины не связан с конкретной датой.

Как сообщает Bild, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты больше не настаивают на жестком соблюдении срока подписания мирного плана, который ранее был установлен на четверг, 27 ноября. Рубио отметил, что хотя он лично желал бы завершения соглашения в ближайшие дни, точная дата подписания — будь то среда, или четверг, или пятница, или даже понедельник на следующей неделе — не является критической. На первом месте для США остается ситуация в Украине и безопасность граждан.

Еще в пятницу бывший президент США Дональд Трамп, представляя свой 28-пунктный план, заявил, что Зеленский рано или поздно "придется его одобрить". По данным Washington Post, ранее американская сторона даже ставила вопрос под угрозу продолжения военной и разведывательной поддержки Украины в случае отказа от плана.

Опубликование плана вызвало быструю реакцию европейских лидеров. Канцелярия канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично пытались связаться с Трампом, чтобы представить европейскую позицию и объяснить потенциальные последствия плана для Украины. По информации Bild, такие обращения произвели свой эффект: на вопрос журналистов в субботу, был ли ультиматум окончательным предложением, Трамп ответил, что это не так, и что поиск компромиссного решения продолжается.

Как пишет The Economist, срок для поддержки мирного плана, который ранее назывался 27 ноября, может быть продлен еще на неделю. Рубио подчеркнул, что переговорный процесс продолжается, и окончательное соглашение должно быть одобрено как президентом Украины Владимиром Зеленским, так и Трампом, возможно, во время предстоящей встречи в Вашингтоне. Сейчас все угрозы, связанные с потерей Украиной доступа к американской разведке и критически важным вооружениям, отсутствуют.

Напомним, что Владимир Зеленский планирует в ближайшее время приехать в США, чтобы обсудить с Дональдом Трампом "мирный план".

Также Фокус писал, что во время встречи в Женеве украинская делегация получила от Соединенных Штатов Америки соглашение о гарантиях безопасности, которое предусматривает прямое военное участие американцев в защите от нападения россиян.