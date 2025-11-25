Мирный план Трампа: пункт о сокращении численности ВСУ убрали, — источник Фокуса

Слова об ограничении численности Вооруженных сил Украины были изъяты из мирного плана США во время редактирования. Взамен документ предусматривает, что численность армии должна оставаться на определенном уровне.

О формулировке относительно численности ВСУ в мирном плане Фокусу 25 ноября рассказал осведомленный источник. По словам инсайдера, в документе слово "ограничивается" было заменено на "остается".

Из проекта мирного плана после редактирования в пункте о численности войска слова об "ограничении" на уровне 600 тысяч человек были убраны. Согласно новой формулировке, количество военнослужащих "будет оставаться" на определенном уровне и не предусматривает ограничений.

"Слова о "ограничивается на уровне 600 тысяч" были в принципе убраны. Вместо них есть слово "остается" и далее предложение в измененной редакции. И слово "остается" не имеет ничего общего со словом "ограничивается", — рассказал инсайдер.

Что известно о мирном плане США

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября рассказал о мирном плане США из 28 пунктов и заявил, что украинцев ожидает сложный выбор.

24 ноября СМИ писали, что по результатам переговоров в Женеве мирный план США был сокращен до 19 пунктов. Государственный секретарь США назвал эту встречу "самой продуктивной" за время второй каденции президента Дональда Трампа.

Издание The Financial Times 25 ноября писало, что Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000, тогда как ранее в мирном плане речь шла о сокращении армии до 600 000 человек.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 ноября заявил, что в Кремле готовы обсуждать мирный план, который получили по "неофициальным каналам".