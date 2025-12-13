В Украине появится новый род войск: Сырский анонсировал создание Киберсил ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о создании нового рода войск — Киберсил ВСУ.

Формирование Командования Киберсил ВСУ планируют завершить до конца 2025 года. Об этом Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале 13 декабря.

В отчете сказано, что главнокомандующий ВСУ поставил необходимые задачи органам военного управления во время совещания по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины.

"Среди них — стабилизация обстановки на угрожающих направлениях путем активной обороны, обеспечение пополнения для боевых подразделений, переход отдельных бригад ТрО на структуру с усиленной беспилотной составляющей. До конца года должны завершить формирование Командования Киберсил ВСУ", — написал Сырский.

Что известно о Киберсилах ВСУ

О работе Генштаба ВСУ над концепцией Киберсил стало известно еще в октябре 2024 года. Сообщалось, что новое подразделение будет отвечать за защиту украинского киберпространства и будет иметь собственный резерв из гражданских специалистов.

"Создание Киберсил, как отдельного рода сил, позволит значительно усилить способности украинской армии, обеспечит эффективное планирование и реализацию полного спектра задач в киберпространстве, что, на уровне с сушей, морем, воздухом и космосом, признан отдельным операционным доменом", — заявили в Генштабе.

В октябре 2025 года Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №12349, который предусматривает создание Киберсил ВСУ. Документ получил 255 депутатских голосов.

Напомним, специалисты по кибербезопасности обнаружили, что группа российских хакеров APT28 использует против Украины новое вредоносное ПО, которое получило название PromptSteal.

Фокус также сообщал, что в 2025 году около 75% украинских пользователей продолжают использовать программное обеспечение, которое происходит из России.