Более 70% украинцев до сих пор используют российский софт: какая программа самая популярная

В 2025 году около 75% украинских пользователей продолжают использовать программное обеспечение, которое происходит из Российской Федерации.

В Украине активно используются более 40 российских программ. В частности речь идет о 1С, Битрикс, AmoCRM, iiko, Tilda, Jivosite, DrWeb и Kaspersky, сообщает DOU со ссылкой на Ассоциацию IT Ukraine.

Сообщается, что более 70% компаний в Украине до сих пор пользуются российским софтом. Наибольшей популярностью среди украинцев пользуется 1С, предназначенная для ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

"Также, стоит отметить, что есть программы, установить связь которых с РФ сложно из-за оффшорных регистраций, смены владельцев или скрытой структуры собственности", — отметили в Ассоциации IT Ukraine.

Как отмечают в издании, софт российского происхождения нередко становится источником кибератак. Только за 2024 год их было зафиксировано более 4300.

В Верховной Раде уже зарегистрировали законопроект № 13505, запрещающий использование программного обеспечения и оборудования, связанного с РФ. Предполагается, что до 2030 года украинские государственные органы, военные, бизнес и госпредприятия должны перейти на безопасные альтернативы.

"Законопроект № 13505 должен урегулировать вопрос вражеского софта на законодательном уровне с четкими критериями и процедурой формирования перечня российских продуктов. А ГСЗИ (Госспецсвязи), собственно, и будет формировать этот перечень", — заявили в Ассоциации IT Ukraine.

Напомним, один из соучредителей "Украинского Кибер Альянса" Андрей Баранович рассказал, что его сообщество ответственно за взлом российского спутникового оператора "Дозор-Телепорт", который произошел в 2023 году. Ранее атаку приписывали группе "Вагнер".