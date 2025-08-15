Притворились "вагнеровцами": украинские хакеры признались во взломе спутниковой связи РФ (видео)

За взломом российского спутникового оператора "Дозор-Телепорт", который произошел в 2023 году, стоит сообщество киберактивистов "Украинский Кибер Альянс".

Ранее взлом приписывали группе "Вагнер", связывая его с мятежом наемников против российских властей. Однако один из соучредителей "Украинского Кибер Альянса" Андрей Баранович, известный как Шон Таунсенд, заявил в эфире YouTube-канала Hack Your Mom, что за атаку ответственна его организация.

Интервью с Шоном Таунсендом

Шон Таунсенд вспомнил, что в начале полномасштабной войны российские хакеры взломали Viasat. Этот европейский спутниковый оператор, в частности, использовался Вооруженными силами Украины.

"А мы точно так же взломали им спутникового оператора "Дозор-Телепорт", который обслуживал ФСБ и Минобороны РФ, Северный атомный флот, и кого там только не было, более 3000 наземных станций", — рассказал он.

По словам соучредителя "Украинского Кибер Альянса", тогда удалось вывести из строя не только основную станцию, но и терминалы пользователей. При этом украинские хакеры намеренно оформили этот взлом так, чтобы направить подозрения на "вагнеровцев".

Важно

"Это было как раз после пригожинского бунта. Мы сняли ролик, где человек в форме с шевронами "Вагнера" берет на себя ответственность", — пояснил Шон Таунсенд.

Хакер также отметил, что "Дозор-Телепорт" долго восстанавливался после украинской атаки. Не меньше недели понадобилась только на то, чтобы у провайдера самого появился интернет. На восстановление терминалов пользователей ушли месяцы.

