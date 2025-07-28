Хакеры атаковали "Аэрофлот": в аэропорту "Шереметьево" новый коллапс (фото, видео)

В авиакомпании заявили о "сбое в работе сервисов". Тем временем хакерские группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" заявляют о полном уничтожении внутренней IT-инфраструктуры "Аэрофлота".

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"В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", — заявили в пресс-службе "Аэрофлота". И опубликовали длинный список отмененных рейсов. Фокус разбирался, что произошло.

Хакеры взломали российский "Аэрофлот"

Примечательно, но в "Аэрофлоте" предупредили, что пассажирам отмененных рейсов доступен возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. А кассы в "Шереметьево" не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Также пассажиров попросили покинуть аэропорт, пока "команда специалистов" работает над скорейшим "восстановлением работы штатной работы сервисов".

В "Шереметьево" опять коллапс

При этом из аэропортов "Шереметьево" и "Пулково" сообщают, что информация на табло не обновляется и сами сотрудники "Аэрофлота" не знают, что у них происходит.

Табло в "Шереметьево" не обновляется Фото: URA.RU

На вопрос россиян сотрудникам аэропорта о случившемся, им лишь ответили, что у них "все сломалось".

"Я очень надеюсь, что у них получится все исправить. Но когда я подошла к сотрудницам аэропорта, одна из них сказала: "У нас все сломалось!" — поделилась очевидица. Также она отметила, что в данный момент ее рейса на табло нет.

Кто взял ответственность за взлом "Аэрофлота"

О взломе и уничтожении внутренней IT-инфраструктуре "Аэрофлот — российские авиалинии" сообщили хакерская группировка Silent Crow и Киберпартизаны BY из Беларуси.

"На протяжении года мы находились внутри их корпоративной сети, методично развивая доступ, углубляясь до самого ядра инфраструктуры — Tier0", — сообщили на Telegram-канале Silent Crow и подробно объяснили, что именно удалось им сделать:

Получить и выгрузить полный массив баз данных истории перелетов. Скомпрометировать все критические корпоративные системы, включая: CREW, Sabre, SharePoint, Exchange, КАСУД, Sirax, CRM, ERP, 1C, DLP и другие.

Получить контроль над персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство.

Скопировать данные с серверов прослушки, включая аудиозаписи телефонных разговоров и перехваченные коммуникации. Извлечь данные из систем наблюдения и контроля за персоналом.

"Мы получили доступ к 122 гипервизорам, 43 инсталляциям виртуализации ZVIRT, Около сотни iLO-интерфейсов для управления серверами, 4 кластерам Proxmox. В результате действий было уничтожено около 7000 серверов — физических и виртуальных. Объем полученной информации 12TB баз данных, 8TB файлов с Windows Share, 2TB корпоративной почты. Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление будет требовать, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб — стратегический", — отметили хакеры.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Он также объяснили, зачем взломали и, как они утверждают, "уничтожили" внутреннюю IT-инфраструктуру российского "Аэрофлота".

"Для ФСБ, НКЦКИ, RT-Solar и других так называемых "киберзащитников" — вы не способны защитить даже свои ключевые инфраструктуры. Для всех сотрудников репрессивного аппарата — ваша цифровая безопасность ничтожна, и вы сами уже давно под наблюдением", — заявили хакеры.

Они отметили, что уже в ближайшее время начнут публиковать полученные данные и уточнили, что не просто уничтожили инфраструктуру, но и "оставили след".

"Слава Україні! Жыве Беларусь!", — резюмировали хакеры.

До этого Silent Crow взламывала "Ростелеком" и Росреестр и выкладывала в сеть данные россиян. Акции "Аэрофлота" упали на 2,36% на фоне сбоя в их системе.

Напомним, в ночь на 25 июля из-за массированной атаки дронов сразу восемь аэропортов в России приостановили работу.

А 24 июля в Амурской области России разбился пассажирский 50-летний самолет. Российские авиаэксперты честно заявили, что летать не на чем.