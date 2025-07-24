Не на чем летать: в РФ рассказали, почему подняли в воздух 50-летний самолет

Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании "Ангара" разбился в Амурской области РФ. Погибли все, кто были на борту.

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24 июля в России разбился пассажирский самолет Ан-24. Он выполнял рейс из Хабаровска через Благовещенск в Тынду, пытался сесть в последнем порту, но был вынужден уйти на второй круг, а затем с ним пропала связь. Вскоре спасатели нашли горящие обломки самолета в лесу. Возник вопрос, почему рейс выполнял самолет, выпущенный еще в 1976 году. Российские авиаэксперты заявили, что более новы[ самолетов в России нет, пишет Vladivostok1.

50-летний самолет рухнул в лесах Амурской области

На борту Ан-24 было 49 человек, в том числе шесть членов экипажа, все из Иркутской области. Погибли все, кто были на борту. К обломкам самолета можно добраться только по воздуху, так как дорог там нет.

Следственный комитет России рассматривает две версии: техническая неисправность или ошибка экипажа. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Некоторые авиаэксперты утверждают, что Ан-24 давно изжили себя.

Салон разбившегося Ан-24 Фото: URA.RU

"Просто летать не на чем, у нас нет замены этому самолету. Он достаточно надежный был в свое время, и сейчас, конечно, они все устарели морально и физически. Вот и пытаются продлевать нормы летной годности, но делают это от безысходности. Поэтому надо быстрее делать свои самолеты, которые могли бы выполнять эту работу. А так они будут сыпаться, это естественный процесс, потому что они старые и абсолютно уже изжившие себя", — заявил пилот и авиаэксперт Андрей Литвинов.

Генеральный директор ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев сообщил, что 50-летний самолет летать может, но Ан-24 уже морально устарел.

"Еще старше машины летают. Но в конце концов все равно какие-то отказы происходят. У нас еще продолжают летать Ан-24, Ан-26, Як-40, Як-42… все уже прошлый век, а ничего взамен, ничего пока нет. Ил-114, который нам обещают уже 45 лет, испытывают с 2012 года, и не понятно, когда он пройдет сертификацию. Обещают в 2026 году, но даже не в начале года", — отметил Виктор Горбачев.

Он утверждает, что Ил-114 уже готовы. Сделаны 15 или 17 бортов, но их надо "напихать электроникой, гидравликой", которой тоже нет.

Еще один авиаэксперт Алексей Захаров заявил, что "возраст самолета при надлежащем уходе, сроке и качественном выполнении всех регламентных и ремонтных работ особого значения не имеет".

Что известно об упавшем в РФ самолете Ан-24

Ан-24 — турбовинтовой пассажирский самолет третьего класса для линий малой и средней протяженности. Самолет выпускался с 1959 по 1979 год, всего было произведено 1367 единиц. Всего в России, по данным генерального директора ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктора Горбачева на 1 января 2024 года, сейчас осталось 117 таких самолетов, 54 из которых выполняют полеты, остальные служат донорами запчастей для тех машин, которые эксплуатируются.

Самолет Ан-24 эксплуатировался 50 лет Фото: URA.RU

Ан-24, который разбился под Тындой, был выпущен в 1976 году. В 2021 году у него был продлен сертификат летной годности до 2036-го. Всего в самолете максимально 48 мест.

Самолет эксплуатировала иркутская авиакомпания "Ангара". Она принадлежит группе компаний "Истлэнд", которой владеет бывший губернатор региона Сергей Ерощенко. Компания летает в Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкалье и на Дальнем Востоке. В парке воздушных судов авиакомпании — самолеты Ан-24, Ан-26-100, вертолеты Ми-8 различной модификации. Известно, что в начале 2025 года пилотам авиакомпании задерживали зарплату за несколько месяцев.

Напомним, возле Тынды Ан-24 перестал выходить на связь, на поиски его поиски сразу вылетел вертолет Ми-8 и наземные службы.

Фокус также писал, как у российского самолета Ан-26, летевшего в Магадан из Якутии, неожиданно открылся в воздухе грузовой отсек.