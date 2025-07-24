В России перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-24: что известно

С воздушным судном, на борту которого были 40 пассажиров и 6 членов экипажа, нет связи. Самолет Ан-24 следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында.

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Самолет Ан-24 следовал по маршруту "Хабаровск-Благовещенск-Тында". Возле конечной точки он не прошел контроль и связи с ним сейчас нет, сообщили агентству "Интерфакс" в экстренных службах.

ТАСС пишет, что в самолете Ан-24 находятся 43 пассажира, включая пятерых детей. По данным медиа Baza, Ан-24 компании "Ангара" готовился к посадке в Тынде, но не смог приземлиться с первого раза и ушел на второй круг. После этого связь с ним пропала.

На поиски лайнера вылетел вертолет Ми-8 и наземные службы.

Губернатор Амурской области Василий Орлов уточнил, что пассажирский самолет Ан-24 летел из Благовещенска в Тынду. Для его поисков задействованы все необходимые силы и средства.

Росавиация вместе с МЧС РФ и другими службами ищут в Амурской области пропавший самолет Ан-24. Примечательно, что Следком России уже возбудил уголовное дело из-за происшествия с Ан-24.

Напомним, на самолете рейса VA1528 Virgin Australia из Сиднея в Хобарт во время посадки начал гореть внешний аккумулятор в багажной полке.

В индийском Ахмадабаде 12 июня упал самолет Air India, катастрофа унесла жизни 260 человек. Главный вопрос следователей заключается с том, кто именно выключил двигатели.