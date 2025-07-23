Авиакатастрофа в Индии: следствие не может выяснить, кто выключил двигатели в самолете (фото)

После катастрофы самолета Air India, унесшей жизни 260 человек, следствие оказалось в центре внимания международного сообщества. Обнародованный предварительный отчет оставил больше вопросов, чем ответов, а главный из них до сих пор не имеет четкого объяснения — кто выключил двигатели.

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После публикации предыдущего отчета о катастрофе рейса Air India 171, в которой погибло 260 человек, внимание общества приковано к загадочной детали. Через несколько секунд после взлета оба топливных переключателя на 12-летнем Boeing 787 внезапно переключились в режим cut-off — прекратилась подача топлива, и самолет потерял тягу. В кабине один пилот спрашивает другого, почему тот "сделал cut-off", но слышит в ответ, что тот ничего не выключал. Управлял тогда второй пилот, капитан наблюдал за полетом, пишет BBC.

Хотя переключатели быстро вернули в рабочее состояние, восстановление тяги было запоздалым: один двигатель набирал мощность, другой — еще нет. Самолет пробыл в воздухе меньше минуты и упал в жилом районе города Ахмедабад.

Отчет вызвал волну предположений. Reuters и WSJ указывают на капитана как возможного виновника. Corriere della Sera пишет, что второй пилот несколько раз спрашивал, почему капитан выключил двигатели. Капитаном был 56-летний Сумит Сабгарвал, а вторым пилотом — 32-летний Клайв Кундер. Вместе имели более 19 000 часов налета, половину — на Boeing 787.

Бюро по расследованию авиационных инцидентов Индии (AAIB) призвало воздержаться от выводов, назвав медиаспекуляции безответственными. Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Гомеди также подчеркнула, что такие расследования требуют времени. Ассоциации пилотов назвали поспешные обвинения "нечувствительными" и "безрассудными".

Суть расследования по падению самолета в Индии сводится к нескольким версиям Фото: Associated Press

Центральным остается отрывок записи из кабины, в котором один пилот обвиняет другого в выключении двигателей. Канадский авиаэксперт предполагает несколько сценариев: ошибочное переключение или попытка переложить вину. Однако даже точное установление, кто что сказал, может не дать ответа на главный вопрос — кто выключил подачу топлива?

Хотя есть доказательства ручного переключения, следователи подчеркивают необходимость рассматривать другие версии, в частности возможный сбой FADEC (полностью автоматизированное цифровое управление двигателем). Но согласно предыдущему отчету, переключатели уже были выключены до возгласа пилота, что ставит под сомнение версию о технической неисправности.

Отчет не содержит полной расшифровки CVR — только фрагмент, который и вызвал много вопросов. Воздержались ли следователи от публикации из соображений чувствительности, или еще не идентифицировали голоса — неясно. Бывший директор NTSB Питер Хельц считает, что расшифровку надо обнародовать с четкой идентификацией.

Индийские СМИ выдвигают версии о возможном пожаре в хвосте, но отчет подтверждает: двигатели остановились из-за перевода переключателей в режим cut-off. Если пожар и был, то уже после столкновения с землей.

Глава AAIB Г. В. Г. Югандгар подчеркнул: "Слишком рано делать окончательные выводы". Суть расследования, по словам экспертов, сводится к трем версиям: человеческая ошибка, сознательное действие или технический сбой. Однако пока окончательного ответа нет.

В Индии упал самолет: что известно

Напомним, 12 июня самолет Dreamliner 787-8 с 242 людьми на борту, следовавший из международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Патель в городе Ахмедабад в британский аэропорт Гатвик, через несколько секунд после взлета начал терять высоту и упал на здание общежития медицинского колледжа.

Из всех людей, которые были на борту, выжил только один человек. Вишваш Кумар Рамеш сидел на месте 11А, у запасного выхода.