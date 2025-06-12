Индийский самолет врезался в общежитие для студентов-медиков: новые детали авиакатастрофы (видео)

12 июня в Индии разбился самолет, который направлялся в Лондон. Журналисты передали, что Boeing 787 Dreamliner торчит из здания, из-под обломков спасают людей.

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Самолет компании Air India разбился в городе Ахмедабад. Он упал вскоре после взлета на жилой район, вызвав мощный взрыв. Отмечается, что частично уцелевший Boeing 787 Dreamliner торчит из здания, в городе поднялся густой черный дым. Новыми подробностями относительно авиакатастрофы в Индии поделились 12 июня в The Telegraph.

Люди оказались под обломками, их деблокируют и забирают "скорыми". Пожарные залили остатки самолета, которые пылали, и соседнюю многоэтажку водой. На земле были заметны обугленные тела погибших. Точное количество жертв пока неизвестно, но в полиции подтвердили, что самолет врезался в общежитие для врачей.

В медиа уточняют, что речь идет об общежитии медицинского колледжа BJ Medical College (BJMC). Отмечается, что погибли также студенты, которые там проживали.

В Air India подтвердили, что на борту находились 242 человека. Из них:

169 индийских граждан;

53 британца;

7 португальцев;

канадец.

В СМИ со ссылкой на полицию уточнили, что в самолете было 230 пассажиров и 12 членов экипажа. На борту находились 11 детей.

По данным издания, самолетом управляли опытные пилоты — капитан Сумит Сабхарвал (8200 часами летного стажа) и второй пилот, первый офицер Клайв Кундар (ранее провел в воздухе 1100 часов).

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал кадры с места авиакатастрофы ужасными. Он подтвердил, что на борту было много британских граждан.

"Я постоянно держу руку на пульсе развития ситуации, и мои мысли с пассажирами и их семьями в это глубоко тревожное время", — добавил политик.

В то же время The Telegraph передает, что акции Boeing резко упали на 7,2%.

Ранее сообщалось, что Boeing 787 Dreamliner вылетел из международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Пателя и был заправлен большим количеством топлива перед длительным рейсом AI171.