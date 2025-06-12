Індійський літак врізався у гуртожиток для студентів-медиків: нові деталі авіатрощі (відео)

12 червня в Індії розбився літак, який прямував до Лондона. Журналісти передали, що Boeing 787 Dreamliner стирчить з будівлі, з-під уламків рятують людей.

Related video

Літак компанії Air India розбився у місті Ахмедабад. Він впав невдовзі після зльоту на житловий район, спричинивши потужний вибух. Зазначається, що частково уцілілий Boeing 787 Dreamliner стирчить з будівлі, у місті здійнявся густий чорний дим. Новими подробицями щодо авіакатастрофи в Індії поділились 12 червня у The Telegraph.

Люди опинися під уламками, їх деблокують та забирають "швидкими". Пожежники залили залишки літака, які палали, та сусідню багатоповерхівку водою. На землі були помітні обвуглені тіла загиблих. Точна кількість жертв наразі невідома, але у поліції підтвердили, що літак врізався в гуртожиток для лікарів.

У медіа уточнюють, що йдеться про гуртожиток медичного коледжу BJ Medical College (BJMC). Зазначається, що загинули також студенти, які там проживали.

В Air India підтвердили, що на борту перебували 242 людини. З них:

169 громадян Індії;

53 британців;

7 португальців;

канадець.

У ЗМІ з посиланням на поліцію уточнили, що у літаку було 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. На борту перебували 11 дітей.

За даними видання, літаком керували досвідчені пілоти — капітан Суміт Сабхарвал (8200 годинами льотного стажу) та другий пілот, перший офіцер Клайв Кундар (раніше провів у повітрі 1100 годин).

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав кадри з місця авіакатастрофи жахливими. Він підтвердив, що на борту було багато британських громадян.

"Я постійно тримаю руку на пульсі розвитку ситуації, і мої думки з пасажирами та їхніми сім'ями в цей глибоко тривожний час", — додав політик.

В той самий час The Telegraph передає, що акції Boeing різко впали на 7,2%.

Раніше повідомлялось, що Boeing 787 Dreamliner вилетів з міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя і був заправлений великою кількістю палива перед тривалим рейсом AI171.