Стовп диму видно за кілометри: в Індії розбився літак з понад 200 пасажирами, — ЗМІ (відео)

Авіакатастрофа в Індії сталася вдень 12 червня. Невдовзі після зльоту розбився пасажирський літак Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Air India, що прямував до Лондона. За попередніми повідомленнями, на борту перебувало понад 240 людей.

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Про це пише The Times of India.

Борт вилетів з міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаді та впав у районі Мегані. Після падіння в повітря здійнявся величезний стовп чорного диму, який було видно за кілометри від місця авіатрощі. Перед тривалим перельотом боїнг заправили великою кількістю палива, що спричинило великий вибух і пожежу після падіння та ускладнило рятувальні роботи.

За даними журналістів, широкофюзеляжний Boeing 787 Dreamliner, на момент катастрофи мав місткість близько 300 пасажирів та перевозив близько 240 осіб включно з екіпажем.

Авіакатастрофа в Індії: коментар авіакомпанії

На місце аварії прибули кілька пожежних машин і бригад швидкої допомоги. Офіційної інформації щодо жертв і причин авіакатастрофи в Індії наразі немає.

«Рейс AI171, що виконував рейс Ахмедабад – Лондон Гатвік, потрапив в інцидент сьогодні, 12 червня 2025 року. Наразі ми з’ясовуємо деталі», — повідомила авіакомпанія Air India у своєму першому офіційному коментарі після аварії.

Нагадаємо, 29 травня в Південній Кореї розбився морський патрульний літак P-3C Orion через сім хвилин після зльоту з військово-морської бази.

22 травня легкомоторний літак впав на 15 будинків у Сан-Дієго в США. Рятувальники евакуювали кілька вулиць через розлиття авіаційного палива.