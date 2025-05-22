Авіакатастрофа у США: легкомоторний літак впав на 15 будинків у Сан-Дієго (відео)

Кількість жертв невідома, але Cessna 550 може перевозити до восьми пасажирів. Пожежники евакуюють кілька вулиць, залитих авіаційним паливом.

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Про це пише АР.

Легкомоторний літак Cessna 550 розбився в Сан-Дієго

Невеликий літак Cessna 550, часто званий Citation, звалився в Сан-Дієго, штат Каліфорнія, США. Влада називає це "прямим влучанням у кілька будинків". Загалом загорілося приблизно 15 будинків і автомобілів неподалік від аеропорту Монтгомері-Гіббс.

"У нас всюди авіапаливо. Наша головна мета — обшукати всі ці будинки і негайно вивести всіх", — повідомив журналістам помічник начальника пожежної охорони Ден Едді.

Наразі невідомо, чи є загиблі або постраждалі, як серед пасажирів літака, так і мешканців будинків, куди літак врізався.

Літак Cessna 550 впав, пошкодивши 15 будинків Фото: скриншот

Описуючи авіакатастрофу, Едді сказав: "Це найгірший сценарій, коли літак врізається в будинки за межами злітно-посадкової смуги".

Усе ще з'ясовується, звідки прилетів літак, але пожежники кажуть, що був сильний туман, що могло спричинити аварію.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що кількість людей на борту літака Cessna 550 поки невідома. Але на борту могло бути до восьми осіб.

Літак Cessna 550 звалився на будинки в Сан-Дієго

Журналісти з'ясували, що літак Citation вилетів з аеропорту Тетерборо, розташованого неподалік Нью-Йорка, пізно ввечері 21 травня.

Він зробив зупинку у Вічіто, штат Канзас, приблизно на годину, перш ніж вилетіти в Сан-Дієго.

Пілот оголосив по радіо, що літак перебуває за три милі від запланованої посадки на злітно-посадковій смузі 28 в аеропорту Монтгомері-Гіббс.

Жодних ознак будь-якої проблеми не спостерігалося, і надзвичайну ситуацію не оголошували.

В аеропорту є диспетчерська вишка, але в нічний час її не обслуговують, тому пілоти повідомляють про свої наміри всім іншим пілотам, які слухають її на "частоті загального оповіщення про повітряний рух".

Згідно із записами FAA, літак, що впав, належить компанії на Алясці і був побудований 1985 року.

Літак Cessna 550, часто званий Citation Фото: avianews.com

Нагадаємо, у США з початку 2025 року сталося вже кілька резонансних авіакатастроф. Так, у січні пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines із 64 людьми на борту зіткнувся з військовим гелікоптером Black Hawk просто над річкою Потомак у Вашингтоні.

Експерти постаралися відповісти, чому у 2025 році в США і по всьому світу падає так багато літаків. Вони назвали це збігом.