Авиакатастрофа в США: легкомоторный самолет рухнул на 15 домов в Сан-Диего (видео)

Количество жертв неизвестно, но Cessna 550 может перевозить до восьми пассажиров. Пожарные эвакуируют несколько улиц, залитых авиационным топливом.

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Об этом пишет АР.

Легкомоторный самолет Cessna 550 разбился в Сан-Диего

Небольшой самолет Cessna 550, часто называемый Citation, рухнул в Сан-Диего, штат Калифорния, США. Власти называют это "прямым попаданием в несколько домов". Всего загорелось около 15 домов и автомобилей неподалеку от аэропорта Монтгомери-Гиббс.

"У нас повсюду авиатопливо. Наша главная цель — обыскать все эти дома и немедленно вывести всех", — сообщил журналистам помощник начальника пожарной охраны Дэн Эдди.

На данный момент неизвестно, есть ли погибшие или пострадавшие, как среди пассажиров самолета, так и жителей домов, куда самолет врезался.

Самолет Cessna 550 упал, повредив 15 домов Фото: скриншот

Описывая авиакатастрофу, Эдди сказал: "Это наихудший сценарий, когда самолет врезается в дома за пределами взлетно-посадочной полосы".

Все еще выясняется откуда прилетел самолет, но пожарные говорят, что был сильный туман, что могло послужить причиной аварии.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что число людей на борту самолета Cessna 550 пока неизвестно. Но на борту могло быть до восьми человек.

Самолет Cessna 550 рухнул на дома в Сан-Диего

Журналисты выяснили, что самолет Citation вылетел из аэропорта Тетерборо, расположенного недалеко от Нью-Йорка, поздно вечером 21 мая.

Он сделал остановку в Уичито, штат Канзас, примерно на час, прежде чем вылететь в Сан-Диего.

Пилот объявил по радио, что самолет находится в трех милях от запланированной посадки на взлетно-посадочной полосе 28 в аэропорту Монтгомери-Гиббс.

Никаких признаков какой-либо проблемы не наблюдалось, и чрезвычайная ситуация не объявлялась.

В аэропорту есть диспетчерская вышка, но в ночное время она не обслуживается, поэтому пилоты сообщают о своих намерениях всем остальным пилотам, которые слушают ее на "частоте общего оповещения о воздушном движении".

Согласно записям FAA, упавший самолет принадлежит компании на Аляске и был построен в 1985 году.

Самолет Cessna 550, часто называемый Citation Фото: avianews.com

Напомним, в США с начала 2025 года произошло уже несколько резонансных авиакатастроф. Так, в январе пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с военным вертолетом Black Hawk прямо над рекой Потомак в Вашингтоне.

Эксперты постарались ответить, почему в 2025 году в США и по всему миру падает так много самолетов. Они назвали это совпадением.