"Вогняна куля": з'явилося відео зіткнення пасажирського літака з вертольотом Black Hawk у США

Армійський вертоліт почав несподівано перетинати лінію польоту літака, причому диспетчер не наказав йому змінювати курс. Президент США Дональд Трамп упевнений, що аварії можна було уникнути і поставив низку навідних запитань.

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У США пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії American Airlines із 64 людьми на борту зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk. Відео аварії з'явилося в YouTube.

Катастрофа сталася над річкою Потомак

Катастрофа сталася над річкою Потомак, літак намагався приземлитися в Національному аеропорту імені Рональда Рейгана. На кадрах видно, як армійський вертоліт із трьома солдатами на борту здійснював навчальний політ. Несподівано він почав перетинати траєкторію літака, який йшов на посадку.

Під час зіткнення в повітрі утворилася величезна вогняна куля, яку можна було побачити за кілометри.

Мер округу Колумбія Мюріель Боузер заявила CNN, що літак і гелікоптер впали у воду, причому на борту American Airlines перебували 64 пасажири, а у гелікоптері троє — військових.

За словами начальника пожежної охорони та служби швидкої допомоги округу Колумбія Джона А. Доннеллі, пошуково-рятувальні роботи ведуться у вкрай складних умовах.

"Ми працюємо на глибині понад 2 метри, у річці є шматки льоду, тож працювати небезпечно і важко. Складні умови для занурення", — зауважив він

На запитання про кількість тих, хто вижив, Доннеллі відповів: "Ми поки що не знаємо, але продовжуємо шукати". Канал CBS News із посиланням на представників поліції повідомив про щонайменше 18 тіл загиблих, яких вдалося дістати з річки.

Літак American Airlines упав у річку після зіткнення з вертольотом Black Hawk: реакція Трампа

Президент США Дональд Трамп упевнений, що зіткнення літака Bombardier CRJ700 і військового гелікоптера Black Hawk має вигляд "ситуації, якій можна було запобігти".

"Літак був на ідеальній і звичайній траєкторії заходу на посадку в аеропорт. Вертоліт тривалий час летів прямо на літак. Ніч ясна і вогні на літаку горіли яскраво. Чому гелікоптер не піднявся чи не опустився, не повернув убік? Чому диспетчер не сказав гелікоптеру, що робити, а замість цього питав, чи бачить він літак?" — ставить він запитання в соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, в американському штаті Аляска на авіабазі Ейлсон розбився винищувач F-35. Пілот при цьому зміг катапультуватися.

Фокус раніше писав, що в Україні почали розслідування знищення російського військового літака Іл-76, в якому були десятки українських військовополонених. Результати розслідування досі не представлені.