У Південній Кореї розбився морський патрульний літак P-3C Orion: деталі інциденту (відео)

29 травня морський патрульний літак P-3C Orion ВМС Республіки Корея зазнав аварії поблизу міста Пхохан на південному сході країни. Аварія сталася близько 13:50 за місцевим часом, лише через сім хвилин після зльоту з військово-морської бази, розташованої в районі Нам-гу.

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Про це повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, опублікувавши репортаж із місця аварії.

Спочатку припускали, що розбився невеликий цивільний літак, але пізніше Військово-морські сили Південної Кореї підтвердили, що це був патрульний літак P-3C Orion, який виконував тренувальний політ.

За попередніми даними, на борту перебували чотири члени екіпажу. Того ж дня на місці аварії рятувальники виявили три тіла, які, ймовірно, перебували на борту літака. А ВМС окремо підтвердили загибель двох із чотирьох членів екіпажу, які перебували на борту, — двох офіцерів і двох унтерофіцер. Їхні особи встановлюються.

Літак впав у лісистій місцевості. Свідки повідомили про густий чорний дим і вогонь, а кадри з місця події, опубліковані південнокорейськими ЗМІ, демонструють наслідки сильної пожежі та роботу рятувальників. За інформацією агентства, пожежу було видно з відстані в кілька десятків кілометрів.

Також у командуванні ВМС Південної Кореї зазначили, що літак виконував плановий навчальний політ і "розбився недалеко від бази з невстановлених поки причин". Розслідування обставин катастрофи триває.

P-3C Orion: 30 років служби та знос парку

Розбитий P-3C Orion від американської Lockheed Martin — це чотиримоторний турбогвинтовий морський патрульний літак, призначений для протичовнової оборони та спостереження за морськими акваторіями. Він здатний нести широкий спектр озброєння, включно з протичовновими торпедами, глибинними бомбами і протикорабельними ракетами AGM-84 Harpoon.

Південнокорейський літак P-3C Orion

ВМС Південної Кореї спочатку придбали вісім машин P-3C у 1990-х роках. Пізніше парк був розширений ще вісьмома літаками P-3CK — модернізованими Korea Aerospace Industries (KAI) версіями колишніх P-3B ВМС США. Загалом 16 одиниць цього типу патрулюють Східне, Західне і Південне моря.

Машини зарекомендували себе як надійні засоби протичовнової боротьби. Однак після трьох десятиліть служби технічний стан флоту викликає питання. У 2017 році літак P-3CK помилково скинув шість боєприпасів, включно з ракетами Harpoon, через помилку екіпажу під час виконання завдання. А поточна аварія сталася в рік 30-річчя експлуатації Orion у складі флоту.

На думку оборонних експертів, однією з проблем є обмежена кількість літаків. У той час як Японія використовує понад 100 одиниць P-3C, Південна Корея має у своєму розпорядженні лише 16, що ускладнює забезпечення ротації та своєчасного технічного обслуговування. Це може чинити додаткове навантаження на техніку і персонал.

Раніше Фокус переклав статтю Гаррісона Касса про те, як створювався американський літак P-3 Orion, який мав полювати на підводні човни радянського флоту.