В Южной Корее разбился морской патрульный самолет P-3C Orion: детали инцидента (видео)

29 мая морской патрульный самолет P-3C Orion ВМС Республики Корея потерпел крушение вблизи города Пхохан на юго-востоке страны. Авария произошла около 13:50 по местному времени, всего через семь минут после взлета с военно-морской базы, расположенной в районе Нам-гу.

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Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap, опубликовав репортаж с места крушения.

Изначально предполагалось, что разбился небольшой гражданский самолет, но позже Военно-морские силы Южной Кореи подтвердили, что это был патрульный самолет P-3C Orion, выполнявший тренировочный полет.

По предварительным данным, на борту находились четыре члена экипажа. В тот же день на месте крушения спасатели обнаружены три тела, предположительно находившиеся на борту самолета. А ВМС отдельно подтвердили гибель двух из четырех членов экипажа, находившихся на борту, — двух офицеров и двух унтер-офицеров. Их личности устанавливаются.

Самолет рухнул в лесистой местности. Свидетели сообщили о густом черном дыме и огне, а кадры с места происшествия, опубликованные южнокорейскими СМИ, демонстрируют последствия сильного пожара и работу спасателей. По информации агентства, пожар был виден с расстояния в несколько десятков километров.

Также в командовании ВМС Южной Кореи отметили, что самолет выполнял плановый учебный полет и "разбился недалеко от базы по неустановленным пока причинам". Расследование обстоятельств катастрофы продолжается.

P-3C Orion: 30 лет службы и износ парка

Разбившийся P-3C Orion от американской Lockheed Martin — это четырехмоторный турбовинтовой морскому патрульный самолет, предназначенный для противолодочной обороны и наблюдения за морскими акваториями. Он способен нести широкий спектр вооружения, включая противолодочные торпеды, глубинные бомбы и противокорабельные ракеты AGM-84 Harpoon.

Южнокорейский самолет P-3C Orion

ВМС Южной Кореи изначально приобрели восемь машин P-3C в 1990-х годах. Позже парк был расширен еще восемью самолетами P-3CK — модернизированными Korea Aerospace Industries (KAI) версиями бывших P-3B ВМС США. Всего 16 единиц этого типа патрулируют Восточное, Западное и Южное моря.

Машины зарекомендовали себя как надежные средства противолодочной борьбы. Однако после трех десятилетий службы техническое состояние флота вызывает вопросы. В 2017 году самолет P-3CK по ошибке сбросил шесть боеприпасов, включая ракеты Harpoon, из-за ошибки экипажа при выполнении задания. А текущая авария произошла в год 30-летия эксплуатации Orion в составе флота.

По мнению оборонных экспертов, одной из проблем является ограниченное количество самолетов. В то время как Япония использует более 100 единиц P-3C, Южная Корея располагает лишь 16, что затрудняет обеспечение ротации и своевременного технического обслуживания. Это может оказывать дополнительную нагрузку на технику и персонал.

Ранее Фокус перевел статью Харрисона Касса о том, как создавался американский самолет P-3 Orion, который должен был охотиться на подводные лодки советского флота.