Столб дыма виден за километры: в Индии разбился самолет с более 200 пассажирами, — СМИ (видео)

Авиакатастрофа в Индии произошла днем 12 июня. Вскоре после взлета разбился пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший в Лондон. По предварительным сообщениям, на борту находилось более 240 человек.

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Об этом пишет The Times of India.

Борт вылетел из международного аэропорта имени Сардар Валлаббхай Пателя в Ахмедабаде и упал в районе Мегани. После падения в воздух поднялся огромный столб черного дыма, который был виден за километры от места авиакатастрофы. Перед длительным перелетом боинг заправили большим количеством топлива, что вызвало большой взрыв и пожар после падения и усложнило спасательные работы.

По данным журналистов, широкофюзеляжный Boeing 787 Dreamliner, на момент катастрофы имел вместимость около 300 пассажиров и перевозил около 240 человек включая экипаж.

Авиакатастрофа в Индии: комментарий авиакомпании

На место аварии прибыли несколько пожарных машин и бригад скорой помощи. Официальной информации о жертвах и причинах авиакатастрофы в Индии пока нет.

"Рейс AI171, выполнявший рейс Ахмедабад — Лондон Гатвик, попал в инцидент сегодня, 12 июня 2025 года. Сейчас мы выясняем детали", — сообщила авиакомпания Air India в своем первом официальном комментарии после аварии.

Напомним, 29 мая в Южной Корее разбился морской патрульный самолет P-3C Orion через семь минут после взлета с военно-морской базы.

22 мая легкомоторный самолет упал на 15 домов в Сан-Диего в США. Спасатели эвакуировали несколько улиц из-за разлива авиационного топлива.