Авіакатастрофа в Індії: слідство не може з'ясувати, хто вимкнув двигуни в літаку (фото)

Після катастрофи літака Air India, що забрала життя 260 людей, слідство опинилось у центрі уваги міжнародної спільноти. Оприлюднений попередній звіт залишив більше запитань, ніж відповідей, а головне з них досі не має чіткого пояснення — хто вимкнув двигуни.

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Після публікації попереднього звіту про катастрофу рейсу Air India 171, у якій загинуло 260 людей, увага суспільства прикута до загадкової деталі. Через кілька секунд після злету обидва паливні перемикачі на 12-річному Boeing 787 раптово перемкнулися у режим cut-off — припинилась подача пального, і літак втратив тягу. У кабіні один пілот запитує іншого, чому той "зробив cut-off", але чує у відповідь, що той нічого не вимикав. Керував тоді другий пілот, капітан спостерігав за польотом, пише BBC.

Хоч перемикачі швидко повернули в робочий стан, відновлення тяги було запізнілим: один двигун набирав потужність, інший — ще ні. Літак пробув у повітрі менше хвилини і впав у житловому районі міста Ахмедабад.

Звіт спричинив хвилю припущень. Reuters і WSJ вказують на капітана як можливого винуватця. Corriere della Sera пише, що другий пілот кілька разів запитував, чому капітан вимкнув двигуни. Капітаном був 56-річний Суміт Сабгарвал, а другим пілотом — 32-річний Клайв Кундер. Разом мали понад 19 000 годин нальоту, половину — на Boeing 787.

Бюро з розслідування авіаційних інцидентів Індії (AAIB) закликало утриматися від висновків, назвавши медіаспекуляції безвідповідальними. Голова Національної ради з безпеки на транспорті США Дженніфер Гомеді також наголосила, що такі розслідування потребують часу. Асоціації пілотів назвали поспішні звинувачення "нечутливими" та "безрозсудними".

Суть розслідування щодо падіння літака в Індії зводиться до кількох версій Фото: Associated Press

Центральним залишається уривок запису з кабіни, у якому один пілот звинувачує іншого у вимкненні двигунів. Канадський авіаексперт припускає кілька сценаріїв: помилкове перемикання або спроба перекласти провину. Проте навіть точне встановлення, хто що сказав, може не дати відповіді на головне питання — хто вимкнув подачу пального?

Хоча є докази ручного перемикання, слідчі наголошують на необхідності розглядати інші версії, зокрема можливий збій FADEC (повністю автоматизоване цифрове керування двигуном). Але згідно з попереднім звітом, перемикачі вже були вимкнені до вигуку пілота, що ставить під сумнів версію про технічну несправність.

Звіт не містить повної розшифровки CVR — лише фрагмент, який і спричинив багато питань. Чи утримались слідчі від публікації з міркувань чутливості, чи ще не ідентифікували голоси — неясно. Колишній директор NTSB Пітер Гельц вважає, що розшифровку треба оприлюднити з чіткою ідентифікацією.

Індійські ЗМІ висувають версії про можливу пожежу в хвості, але звіт підтверджує: двигуни зупинились через переведення перемикачів у режим cut-off. Якщо пожежа й була, то вже після зіткнення із землею.

Очільник AAIB Г. В. Г. Югандгар наголосив: "Занадто рано робити остаточні висновки". Суть розслідування, за словами експертів, зводиться до трьох версій: людська помилка, свідома дія або технічний збій. Проте наразі остаточної відповіді немає.

В Індії впав літак: що відомо

Нагадаємо, 12 червня літак Dreamliner 787-8 з 242 людьми на борту, що прямував з міжнародного аеропорту імені Сардар Валлаббхай Патель у місті Ахмедабад до британського аеропорту Гатвік, через декілька секунд після зльоту почав втрачати висоту та впав на будівлю гуртожитку медичного коледжу.

Лише один чоловік із всіх людей, які були на борту, вижив. Вішваш Кумар Рамеш сидів на місці 11А, біля запасного виходу.