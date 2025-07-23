Паника на борту: всего один предмет в сумке спровоцировал пожар в самолете (фото)

Пассажиры рейса VA1528 Virgin Australia из Сиднея в Хобарт испытали настоящий шок, когда прямо во время посадки на борту начался пожар. Причиной стал внешний аккумулятор, загоревшийся в верхней багажной полке.

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По словам очевидцев, сначала в салоне почувствовался запах гари. Когда бортпроводники открыли багажный отсек, они обнаружили тлеющую литиевую батарею. Об этом пишет Perth Now.

Экипажу удалось оперативно потушить огонь до приземления. После посадки сумку с батареей немедленно извлекли, и всех пассажиров эвакуировали по стандартной процедуре. К счастью, никто не пострадал.

Virgin Australia заявила, что самолет благополучно приземлился, а пассажирам не потребовалась медицинская помощь. Членов экипажа осмотрели врачи, однако травм зафиксировано не было. Тем не менее авиакомпания начала поиски пассажиров, сидевших рядом с местом возгорания, для дополнительной проверки.

В связи с инцидентом воздушное судно проверили на наличие повреждений Фото: Times of India

В связи с инцидентом воздушное судно проверили на наличие повреждений, а для обратного рейса в Сидней задействовали другой самолет.

Издание отмечает, что этот случай стал тревожным напоминанием о ранее произошедшем январском инциденте, когда на борту лайнера Air Busan вспыхнул пожар, также предположительно из-за внешнего аккумулятора. Тогда 179 пассажиров были вынуждены срочно эвакуироваться, а самолет был полностью уничтожен.

В ответ на подобные инциденты авиакомпании по всему миру начали ужесточать политику в отношении литиевых батарей. Singapore Airlines с апреля запретила пассажирам использовать USB-порты сидений для зарядки внешних аккумуляторов или использовать их в полете вовсе. Внешние аккумуляторы разрешено провозить только в ручной клади, в пределах 100 Вт, с ограничением до 160 Вт по согласованию с перевозчиком.

Qantas и Virgin Australia также приняли строгие меры: запрещен провоз багажа с несъемными литиевыми батареями, а все запасные аккумуляторы должны перевозиться в ручной клади с защитой от короткого замыкания.

По словам профессора Амандры Эллис из Университета Мельбурна, литиевые батареи могут быть опасны из-за отсутствия единых стандартов и прозрачности в составе устройств.

"Мы не знаем, что именно внутри этих батарей — все скрыто под грифом коммерческой тайны", — отметила она.

Ранее Фокус сообщал, что медсестра преодолевает 8 тысяч км ради работы. 31-летняя Кортни Эль Рефаи из США живет в Швеции, но раз в месяц она отправляется на родину, чтобы отработать всего четыре смены в калифорнийской больнице. Все это ради впечатляющей зарплаты.

Также стало известно, что мужчина оказался единственным пассажиром на международном рейсе. Короткое видео стало вирусным. Пустой салон самолета вызвал бурное обсуждение состояния международных авиаперевозок.