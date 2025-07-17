Один в небе: мужчина оказался единственным пассажиром на международном рейсе (видео)

Короткое видео с трансатлантического рейса из Лондона (Англия) в Нью-Йорк (США) стало вирусным. Пустой салон самолета вызвал бурное обсуждение состояния международных авиаперевозок.

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На кадрах, опубликованных пользователем TikTok под ником @chris.kirsch, видны пустые ряды сидений на борту самолета, следовавшего из лондонского аэропорта Хитроу в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди.

Закадровый текст лаконичен: "Летели из Лондона в Нью-Йорк, но на борту никого не было". А подпись под видео гласит: "Фактически летели частным самолетом".

Видео собрало более 203 тысяч просмотров и породило вопросы — почему салон оказался практически пустым, и связано ли это с более широкой проблемой спада в международных перевозках. Пользователи TikTok уточнили в комментариях, что им больше не нравится отдыхать в США:

"Никто больше не летает в США";

"США находятся в одном шаге от гражданской войны";

"Я бы не поехал в США, даже если бы мне кто-то дал денег. Я вполне доволен путешествиями по Европе, спасибо".

Издание Newsweek отмечает, что хотя точная причина малой загрузки рейса остается неизвестной, эксперты уже давно предупреждают о снижении интереса к путешествиям в США. В мае Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал доклад, согласно которому в 2025 году США могут недополучить 12,5 млрд долларов из-за снижения расходов иностранных туристов.

Совет отметил, что США — единственная страна из 184, включенных в исследование WTTC и Oxford Economics, для которой прогнозируется падение туристических доходов в 2025 году. Причиной называют снижение доверия международных путешественников.

Глава WTTC Джулия Симпсон, выступая на туристическом саммите Newsweek в июле, подчеркнула, что рост в сфере туризма не возникает сам по себе.

"Он требует инвестиций, политической воли и грамотного маркетинга", — заявила она.

Симпсон также предупредила, что многие политики ошибочно считают, будто туризм восстановится без поддержки.

Ранее Фокус сообщал, что "шейх" решил отдохнуть в Украине и прогулялся по полтавскому пляжу. Житель Полтавы сняли на видео необычного "гостя". Мужчина в костюме шейха позировал у воды, будто отдыхает в Дубае.

Также стало известно, что туристка была потрясена, узнав, где на самом деле стоят пирамиды Гизы. Путешественница ожидала увидеть пустыню, но обнаружила достопримечательность рядом с улицами современного города. Мелина Хансари была шокирована подобным открытием.