Туристка была потрясена, узнав, где на самом деле стоят пирамиды Гизы (видео)

Путешественница ожидала увидеть пустыню, но обнаружила пирамиды рядом с улицами современного города. Мелина Хансари была шокирована подобным открытием.

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Видео туристки, которая узнала, что легендарные египетские пирамиды находятся не в сердце пустыни, а буквально в нескольких метрах от шумных городских улиц, стало вирусным в TikTok, набрав более 4,1 миллиона просмотров.

23-летняя блогерка из США и Ирана, Мелина Хансари, поделилась своим шоком от неожиданного соседства древности и современности. В коротком клипе, снятом во время ее однодневного визита в Египет, видны пирамиды на фоне движущихся машин, туристов и Pizza Hut поблизости.

"Я всегда представляла пирамиды, окруженные бескрайней пустыней. А тут — улицы, дома, люди в повседневной жизни. Это по-настоящему поразило", — призналась Хансари.

Мелина, владелица маркетингового агентства, рассказала, что Египет стал частью ее восьмидневного турне по Ближнему Востоку, во время которого она посетила восемь стран. Хотя многие туристы исследуют внутренности Великой пирамиды Хуфу, Хансари осталась снаружи из-за клаустрофобии.

"Даже просто стоять рядом с ними было незабываемо. Контраст тысячелетий и современной городской жизни — завораживает", — говорит туристка.

Издание Newsweek отмечает, что популярность ее видео совпала с ростом мирового туризма. По данным ЮНВТО, за первые три месяца 2025 года страны мира посетили более 300 миллионов туристов.

Пользователи TikTok бурно отреагировали на открытие девушки.

"Я этого тоже не знала", "Теперь я тоже в шоке! Я думала, они посреди пустыни!", "То же самое с Колизеем в Риме и Акрополем в Афинах", — писали они.

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