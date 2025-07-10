Туристка була приголомшена, дізнавшись, де насправді стоять піраміди Гізи (відео)

Мандрівниця очікувала побачити пустелю, але виявила піраміди поруч із вулицями сучасного міста. Меліна Хансарі була шокована подібним відкриттям.

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Відео туристки, яка дізналася, що легендарні єгипетські піраміди розташовані не в серці пустелі, а буквально за кілька метрів від галасливих міських вулиць, стало вірусним у TikTok, набравши понад 4,1 мільйона переглядів.

23-річна блогерка зі США та Ірану, Меліна Хансарі, поділилася своїм шоком від несподіваного сусідства давнини і сучасності. У короткому кліпі, знятому під час її одноденного візиту до Єгипту, видно піраміди на тлі рухомих машин, туристів і Pizza Hut поблизу.

"Я завжди уявляла піраміди, оточені безкрайньою пустелею. А тут — вулиці, будинки, люди в повсякденному житті. Це по-справжньому вразило", — зізналася Хансарі.

Меліна, власниця маркетингового агентства, розповіла, що Єгипет став частиною її восьмиденного турне Близьким Сходом, під час якого вона відвідала вісім країн. Хоча багато туристів досліджують нутрощі Великої піраміди Хуфу, Хансарі залишилася зовні через клаустрофобію.

"Навіть просто стояти поруч із ними було незабутньо. Контраст тисячоліть і сучасного міського життя — заворожує", — каже туристка.

Видання Newsweek зазначає, що популярність її відео збіглася зі зростанням світового туризму. За даними ЮНВТО, за перші три місяці 2025 року країни світу відвідали понад 300 мільйонів туристів.

Користувачі TikTok бурхливо відреагували на відкриття дівчини.

"Я цього теж не знала", "Тепер я теж у шоці! Я думала, вони посеред пустелі!", "Те ж саме з Колізеєм у Римі та Акрополем в Афінах", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що пара пошкодувала про поїздку в "п'ятизірковий" готель. Британські молодята Філ і Ханна Перкінс витратили 1080 фунтів стерлінгів (понад 61 тисячу гривень) на медовий місяць у розкішному закладі на грецькому острові Родос (Греція), але замість романтики отримали "пекло на землі".

Також стало відомо, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.