Медовий місяць на будівництві: пара пошкодувала про поїздку в "п'ятизірковий" готель (фото)

Британські молодята Філ і Ханна Перкінс витратили 1080 фунтів стерлінгів (понад 61 тисячу гривень) на медовий місяць у п'ятизірковому готелі на грецькому острові Родос (Греція), але замість романтики отримали "пекло на землі".

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Пара з жахом виявила, що замість тиші і затишку їх зустрічають гуркіт будівництва, запорошений бетон і будівельна техніка, що курсує прямо між шезлонгами біля басейну. Про цю історію пише Lad Bible.

Через два дні після весілля, 9 травня, пара вирушила в довгоочікувану поїздку, забронювавши готель через EasyJet.

"Ми чули гуркіт одразу, щойно увійшли в готель. Це була не релаксація, а справжній жах", — розповів 56-річний Філ, мешканець Ньюпорта, Уельс.

Пара з жахом виявила, що замість тиші та затишку їх зустрічає гуркіт будівництва Фото: Kennedy News and Media

Поки гості плескалися в "зоні релаксу", робітники свердлили, встановлювали скляні панелі над басейном і катали цементні мішки повз відпочивальників. А самі лежаки, за які пара заплатила додатково, виявилися в бруді та плямах.

"Усе було сірим і запорошеним. Ми навіть не зробили жодної фотографії. Згадувати нічого", — додала засмучена Ханна.

Філ стверджує, що неодноразово звертався до представників турфірми зі скаргами, але не отримав жодної реакції. Після повернення додому пара подала офіційну скаргу до EasyJet і спочатку отримала пропозицію компенсації в розмірі 281 фунта (близько 16 тисяч гривень), від якої відмовилася. Пізніше туроператор підвищив суму до 380 фунтів (приблизно 22 тисячі гривень), яку подружжя зрештою прийняло.

"Нам щиро шкода, що поїздка містера Перкінса виявилася розчаруванням. Ми вже вибачилися і запропонували часткову компенсацію", — прокоментували ситуацію представник EasyJet.

"Брудні" шезлонги стали останньою краплею для молодят Фото: Kennedy News and Media

Однак користувачі соцмереж вважають, що цього недостатньо.

"Їм повинні були дати хоча б безкоштовну путівку. Це ж медовий місяць", "Я одного разу пішов на риболовлю, нічого не зловив, але все одно відпочив краще, ніж вони", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.

Також стало відомо, що рибалка виловив у річці моторошну "інопланетну істоту". Чоловік із Німеччини остовпів, побачивши на гачку живу копалину. Ним виявилася мінога, що мешкає в морях і рідко зустрічається в прісній воді.