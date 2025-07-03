Медовый месяц на стройке: пара пожалела о поездке в "пятизвездочный" отель (фото)

Британские молодожены Фил и Ханна Перкинс потратили 1080 фунтов стерлингов (более 61 тысячи гривен) на медовый месяц в пятизвездочном отеле на греческом острове Родос (Греция), но вместо романтики получили "ад на земле".

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Пара с ужасом обнаружила, что вместо тишины и уюта их встречают грохот стройки, пыльный бетон и строительная техника, курсирующая прямо между шезлонгами у бассейна. Об этой истории пишет Lad Bible.

Через два дня после свадьбы, 9 мая, пара отправилась в долгожданную поездку, забронировав отель через EasyJet.

"Мы слышали грохот сразу, как только вошли в отель. Это была не релаксация, а настоящий кошмар", — рассказал 56-летний Фил, житель Ньюпорта, Уэльс.

Пара с ужасом обнаружила, что вместо тишины и уюта их встречает грохот стройки Фото: Kennedy News and Media

Пока гости плескались в "зоне релакса", рабочие сверлили, устанавливали стеклянные панели над бассейном и катали цементные мешки мимо отдыхающих. А сами лежаки, за которые пара заплатила дополнительно, оказались в грязи и пятнах.

"Все было серым и пыльным. Мы даже не сделали ни одной фотографии. Вспоминать нечего", — добавила расстроенная Ханна.

Фил утверждает, что неоднократно обращался к представителям турфирмы с жалобами, но не получил никакой реакции. По возвращении домой пара подала официальную жалобу в EasyJet и сначала получила предложение компенсации в размере 281 фунта (около 16 тысяч гривен), от которого отказалась. Позже туроператор повысил сумму до 380 фунтов (приблизительно 22 тысячи гривен), которую супруги в итоге приняли.

"Нам искренне жаль, что поездка мистера Перкинса оказалась разочарованием. Мы уже извинились и предложили частичную компенсацию", — прокомментировали ситуацию представитель EasyJet.

"Грязные" шезлонги стали последней каплей для молодоженов Фото: Kennedy News and Media

Однако пользователи соцсетей считают, что этого недостаточно.

"Им должны были дать хотя бы бесплатную путевку. Это же медовый месяц", "Я однажды пошел на рыбалку, ничего не поймал, но все равно отдохнул лучше, чем они", — писали они.

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