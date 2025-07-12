"Шейх" решил отдохнуть в Украине: курьезное видео с полтавского пляжа собирает просмотры

Жители Полтавы сняли на видео необычного "гостя". Мужчина в костюме шейха позировал у воды, будто отдыхает в Дубае.

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На фоне аномальной жары в Украине в соцсетях завирусилось необычное видео. Ролик появился в местном Telegram-канале "Труха" и мгновенно вызвал бурную реакцию пользователей.

На одном из пляжей Полтавы прогуливается мужчина в традиционной арабской одежде, делает селфи и выглядит так, будто прибыл на курорт.

Автор публикации с иронией отметил, что в ОАЭ сейчас "всего" +50 в тени, поэтому "арабы перебрались к нам".

В кадре видно мужчину в белом одеянии и головном уборе. Он неторопливо идет вдоль воды, снимает себя на телефон и, судя по походке, вполне наслаждается отдыхом.

В комментариях пользователи гадают, кем же на самом деле является мужчина. Несмотря на жару и легкое сумасшествие лета, большинство людей оценили происходящее с юмором.

"Это шейх с базара, он нормальный", "Эмигрировали", "Я в субботу еще видел полтавского поджигателя в маршрутке. Уровень опасности повышается", "Квадроберы", "Это девушка в TikTok косплей снимала", — писали вони.

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