"Шейх" вирішив відпочити в Україні: курйозне відео з полтавського пляжу збирає перегляди

Жителі Полтави зняли на відео незвичайного "гостя". Чоловік у костюмі шейха позував біля води, ніби відпочиває в Дубаї.

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На тлі аномальної спеки в Україні в соцмережах завірусилося незвичайне відео. Ролик з'явився в місцевому Telegram-каналі "Труха" і миттєво викликав бурхливу реакцію користувачів.

На одному з пляжів Полтави прогулюється чоловік у традиційному арабському одязі, робить селфі та має такий вигляд, ніби прибув на курорт.

Автор публікації з іронією зазначив, що в ОАЕ зараз "всього" +50 у тіні, тому "араби перебралися до нас".

У кадрі видно чоловіка в білому вбранні та головному уборі. Він неквапливо йде вздовж води, знімає себе на телефон і, судячи з ходи, цілком насолоджується відпочинком.

У коментарях користувачі гадають, ким же насправді є чоловік. Попри спеку і легке божевілля літа, більшість людей оцінили те, що відбувається, з гумором.

"Це шейх із базару, він нормальний", "Емігрували", "Я в суботу ще бачив полтавського палія в маршрутці. Рівень небезпеки підвищується", "Квадробери", "Це дівчина в TikTok косплей знімала", — писали вони.

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