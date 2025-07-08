Дім на хвилях: жінка розповіла, як живе з немовлям на круїзному лайнері (відео)

Шотландка на ім'я Челсі з маленьким сином Маттіа живе на круїзному лайнері, коли її наречений Доменіко, офіцер судна, йде в багатомісячні морські рейси.

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Сім'я не назавжди покинула сушу, але кілька разів на рік буквально "переносять своє життя" на корабель. Про це Челсі розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Час, проведений у морі, триває до восьми тижнів за раз, і це дає родині шанс бути разом хоча б частину дев'ятимісячного контракту Доменіко.

Їхнім житлом у морі є стандартна офіцерська каюта, але Челсі називає її "зручною і продуманою". У душі стоїть складна надувна ванночка для Маттіа, шафа акуратно укомплектована підгузками і вологими серветками. Незважаючи на компактність, мама щаслива, що може навести порядок і створити затишок навіть далеко від дому.

На борту Челсі з малюком отримують доступ до багатьох привілеїв: харчування, зони відпочинку, дитячий клуб. Однак, як вона чесно розповідає підписникам, є й обмеження. Безкоштовне харчування доступне тільки в основному ресторані, а за напої та страви в спеціалізованих закладах потрібно платити, як звичайним пасажирам.

Завдяки офіцерському статусу нареченого Челсі також не платить за прання — пральня входить до службових привілеїв.

"Однією турботою менше для мами в морі", — з усмішкою зазначає вона.

Челсі показала свою каюту Фото: TikTok

Батькам на кораблі також доступний безплатний дитячий клуб. Вранці з 10:00 до 13:00 дитину можна залишити під наглядом персоналу, потім — гратися з нею в загальній зоні, а ввечері знову можливий догляд за малюками. Але Челсі зізналася, що Маттіа поки не готовий до розлуки.

"Мене викликають хвилин через десять після початку... Йому просто потрібна мама поруч", — зазначила вона.

На запитання підписника, чи не самотня вона в цьому незвичайному житті, Челсі відповіла, що вже завела близьких подруг серед інших дружин і дівчат офіцерів. Раніше шотландка сама працювала на лайнерах, тож морський побут їй не в новинку. Вона впевнена, що саме такі поїздки допомагають Доменіко не пропустити важливі етапи дорослішання їхнього сина.

Раніше Фокус повідомляв, що пара пошкодувала про поїздку в "п'ятизірковий" готель. Британські молодята Філ і Ханна Перкінс витратили 1080 фунтів стерлінгів (понад 61 тисячу гривень) на медовий місяць у розкішному закладі на грецькому острові Родос (Греція), але замість романтики отримали "пекло на землі".

Також стало відомо, що туристка знімала "миле" відео про відпустку для мами, а потім помітила щось у воді. Рейчел Меєр зі США просто хотіла насолодитися пастою під сонцем, але зіткнулася з ящером, який, видно, теж був не проти пообідати.