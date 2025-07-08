Дом на волнах: женщина рассказала, как живет с младенцем на круизном лайнере (видео)

Шотландка по имени Челси с маленьким сыном Маттиа живет на круизном лайнере, когда ее жених Доменико, офицер судна, уходит в многомесячные морские рейсы.

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Семья не навсегда покинула сушу, но несколько раз в год буквально "переносят свою жизнь" на корабль. Об этом Челси рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Время, проведенное в море, длится до восьми недель за раз, и это дает семье шанс быть вместе хотя бы часть девятимесячного контракта Доменико.

Их жильем в море является стандартная офицерская каюта, но Челси называет ее "удобной и продуманной". В душе стоит складная надувная ванночка для Маттиа, шкаф аккуратно укомплектован подгузниками и влажными салфетками. Несмотря на компактность, мама счастлива, что может навести порядок и создать уют даже вдали от дома.

На борту Челси с малышом получают доступ ко многим привилегиям: питание, зоны отдыха, детский клуб. Однако, как она честно рассказывает подписчикам, есть и ограничения. Бесплатное питание доступно только в основном ресторане, а за напитки и блюда в специализированных заведениях нужно платить, как обычным пассажирам.

Благодаря офицерскому статусу жениха Челси также не платит за стирку — прачечная входит в служебные привилегии.

"Одной заботой меньше для мамы в море", — с улыбкой отмечает она.

Челси показала свою каюту Фото: TikTok

Родителям на корабле также доступен бесплатный детский клуб. Утром с 10:00 до 13:00 ребенка можно оставить под присмотром персонала, потом — играть с ним в общей зоне, а вечером снова возможен уход за малышами. Но Челси призналась, что Маттиа пока не готов к разлуке.

"Меня вызывают минут через десять после начала… Ему просто нужна мама рядом", — отметила она.

На вопрос подписчика, не одинока ли она в этой необычной жизни, Челси ответила, что уже завела близких подруг среди других жен и девушек офицеров. Ранее шотландка сама работала на лайнерах, так что морской быт ей не в новинку. Она уверена, что именно такие поездки помогают Доменико не пропустить важные этапы взросления их сына.

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