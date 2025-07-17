Один у небі: чоловік виявився єдиним пасажиром на міжнародному рейсі (відео)

Коротке відео з трансатлантичного рейсу з Лондона (Англія) до Нью-Йорка (США) стало вірусним. Порожній салон літака викликав бурхливе обговорення стану міжнародних авіаперевезень.

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На кадрах, опублікованих користувачем TikTok під ніком @chris.kirsch, видно порожні ряди сидінь на борту літака, що прямував із лондонського аеропорту Хітроу в аеропорт імені Джона Ф. Кеннеді.

Закадровий текст лаконічний: "Летіли з Лондона до Нью-Йорка, але на борту нікого не було". А підпис під відео свідчить: "Фактично летіли приватним літаком".

Відео зібрало понад 203 тисячі переглядів і породило питання — чому салон виявився практично порожнім, і чи пов'язано це з ширшою проблемою спаду в міжнародних перевезеннях. Користувачі TikTok уточнили в коментарях, що їм більше не подобається відпочивати в США:

"Ніхто більше не літає до США";

"США перебувають за один крок від громадянської війни";

"Я б не поїхав до США, навіть якби мені хтось дав грошей. Я цілком задоволений подорожами Європою, дякую".

Видання Newsweek зазначає, що хоча точна причина малого завантаження рейсу залишається невідомою, експерти вже давно попереджають про зниження інтересу до подорожей у США. У травні Всесвітня рада з туризму і подорожей (WTTC) опублікувала доповідь, згідно з якою у 2025 році США можуть недоотримати 12,5 млрд доларів через зниження витрат іноземних туристів.

Рада зазначила, що США — єдина країна зі 184, включених у дослідження WTTC і Oxford Economics, для якої прогнозується падіння туристичних доходів у 2025 році. Причиною називають зниження довіри міжнародних мандрівників.

Голова WTTC Джулія Сімпсон, виступаючи на туристичному саміті Newsweek у липні, наголосила, що зростання у сфері туризму не виникає саме по собі.

"Він потребує інвестицій, політичної волі та грамотного маркетингу", — заявила вона.

Сімпсон також попередила, що багато політиків помилково вважають, ніби туризм відновиться без підтримки.

Раніше Фокус повідомляв, що "шейх" вирішив відпочити в Україні і прогулявся полтавським пляжем. Житель Полтави зняли на відео незвичайного "гостя". Чоловік у костюмі шейха позував біля води, ніби відпочиває в Дубаї.

Також стало відомо, що туристка була приголомшена, дізнавшись, де насправді стоять піраміди Гізи. Мандрівниця очікувала побачити пустелю, але виявила пам'ятку поруч із вулицями сучасного міста. Меліна Хансарі була шокована подібним відкриттям.