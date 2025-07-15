Медсестра преодолевает 8 тысяч км ради работы: сколько она получает за смену (фото)

31-летняя Кортни Эль Рефаи из США живет в Швеции, но раз в месяц преодолевает более 8000 километров, чтобы отработать всего четыре смены в калифорнийской больнице. Все это ради впечатляющей зарплаты.

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Каждая поездка в одну сторону обходится ей примерно в 500 долларов (около 21 тысячи гривен), но за четыре рабочих смены она зарабатывает около 5000 долларов (примерно 210 тысяч гривен) и возвращается домой с солидной суммой. Об этом пишет Lad Bible.

После переезда в Швецию со своим мужем и дочерью в 2022 году, Кортни решила сохранить работу медсестры в отделении интенсивной терапии новорожденных в Сан-Франциско, где зарабатывает до 116 долларов в час (почти 4900 гривен). Это означает, что всего одна 12-часовая смена покрывает аренду ее жилья в Европе.

Путешествие в одну сторону обходится ей примерно в 500 долларов (примерно 21 тысяча гривен), зато за четыре смены она возвращается домой с около 5000 долларов (примерно 210 тысяч гривен) на руках. Кортни признается, что такой "график" даже помогает ей сохранять баланс между работой и личной жизнью.

"Полет на работу ощущается как мини-отпуск. Я уезжаю от домашних забот и встречаюсь с друзьями в США", — говорит она.

Кортни решила сохранить работу медсестры в отделении интенсивной терапии новорожденных в Сан-Франциско Фото: SWNS

Несмотря на привлекательные условия, у рабочей модели есть минусы. Разница во времени в 9 часов и необходимость временно оставлять маленькую дочь. Тем не менее, по ее словам, шведская система здравоохранения, доступ к детскому саду и низкая арендная плата делают такой образ жизни вполне разумным.

Почему Кортни просто не работает в Швеции? Все просто: у нее нет местной лицензии, а оплата труда здесь заметно ниже.

"В Швеции медсестры получают максимум 30 долларов в час (1255 гривен), а в США — в три-четыре раза больше", — объясняет она.

Кортни платит налоги в обеих странах, но благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения ей не приходится платить дважды. На сегодня она уже налетала более 50 000 миль (80 тысяч км) и, похоже, останавливаться не собирается.

Ранее Фокус сообщал, что девушка стала героиней скандала со счетом в ресторане. 42-летняя женщина из Сиднея (Австралия) пожаловалась в соцсетях на оплату почти на 300 австралийских долларов (8 тысяч 200 гривен), несмотря на то, что она с подругой даже не заказывала основное блюдо.

Также стало известно, что семья осталась без жилья в другой стране. Отпуск мечты обернулся кошмаром для семьи из Шотландии, когда по прибытии в Нью-Йорк (США) они узнали, что их бронь в отеле была неожиданно отменена.