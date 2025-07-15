Ошибка турагента сорвала праздник: семья осталась без жилья в другой стране (фото)

Отпуск мечты обернулся кошмаром для семьи из Шотландии, когда по прибытии в Нью-Йорк (США) они узнали, что их бронь в отеле была неожиданно отменена.

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Туристическая компания Loveholidays, через которую было оформлено бронирование, признала ошибку, но предложенная компенсация возмутила пострадавших. Об этом пишет The Mirror.

35-летняя Надин Кайл из города Аллоа вместе с мужем и двумя детьми прилетела в Нью-Йорк, чтобы отпраздновать 16-летие сына. Однако праздник омрачился с самого начала: сначала был отменен их рейс из Глазго, а затем — и бронь в отеле на Манхэттене.

"Мы бродили по улицам Нью-Йорка в полночь с детьми и чемоданами, не зная, где переночевать. Это было унизительно и страшно", — рассказала Надин.

35-летняя Надин Кайл из города Аллоа Фото: SWNS

Семья экстренно заселилась в другой отель, заплатив 1269 фунтов стерлингов (более 71 тысячи гривен). Это были все их средства, отложенные на карманные расходы. Надин каждый день пыталась дозвониться в Loveholidays, вставая в 4 утра из-за разницы во времени.

Компания возместила стоимость нового отеля, но предложила лишь 269 фунтов (15 тысяч гривен) дополнительной компенсации. Надин назвала это "пощечиной".

"Это был уникальный момент — день рождения моего ребенка. Мы больше не сможем его повторить. А вместо праздника мы получили стресс и нищету в другом городе", — отметила она.

В официальном заявлении Loveholidays извинились перед семьей и пообещали провести внутреннее расследование, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее Фокус сообщал, что женщина рассказала, как живет с младенцем на круизном лайнере. Шотландка по имени Челси с маленьким сыном Маттиа живет на корабле мечты, когда ее жених Доменико, офицер судна, уходит в многомесячные морские рейсы.

Также стало известно, что туристка была потрясена, узнав, где на самом деле стоят пирамиды Гизы. Путешественница ожидала увидеть пустыню, но обнаружила достопримечательность рядом с улицами современного города. Мелина Хансари была шокирована подобным открытием.