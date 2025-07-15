Помилка турагента зірвала свято: сім'я залишилася без житла в іншій країні (фото)

Відпустка мрії обернулася кошмаром для сім'ї з Шотландії, коли після прибуття до Нью-Йорка (США) вони дізналися, що їхню бронь у готелі було несподівано скасовано.

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Туристична компанія Loveholidays, через яку було оформлено бронювання, визнала помилку, але запропонована компенсація обурила постраждалих. Про це пише The Mirror.

35-річна Надін Кайл із міста Аллоа разом із чоловіком і двома дітьми прилетіла до Нью-Йорка, щоб відсвяткувати 16-річчя сина. Однак свято затьмарилося від самого початку: спочатку було скасовано їхній рейс із Глазго, а потім — і бронь у готелі на Мангеттені.

"Ми бродили вулицями Нью-Йорка опівночі з дітьми і валізами, не знаючи, де переночувати. Це було принизливо і страшно", — розповіла Надін.

35-річна Надін Кайл із міста Аллоа Фото: SWNS

Сім'я екстрено заселилася в інший готель, заплативши 1269 фунтів стерлінгів (понад 71 тисячу гривень). Це були всі їхні кошти, відкладені на кишенькові витрати. Надін щодня намагалася додзвонитися в Loveholidays, встаючи о 4 ранку через різницю в часі.

Компанія відшкодувала вартість нового готелю, але запропонувала лише 269 фунтів (15 тисяч гривень) додаткової компенсації. Надін назвала це "ляпасом".

"Це був унікальний момент — день народження моєї дитини. Ми більше не зможемо його повторити. А замість свята ми отримали стрес і злидні в іншому місті", — зазначила вона.

В офіційній заяві Loveholidays вибачилися перед сім'єю і пообіцяли провести внутрішнє розслідування, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка розповіла, як живе з немовлям на круїзному лайнері. Шотландка на ім'я Челсі з маленьким сином Маттіа живе на кораблі мрії, коли її наречений Доменіко, офіцер судна, йде в багатомісячні морські рейси.

Також стало відомо, що туристка була приголомшена, дізнавшись, де насправді стоять піраміди Гізи. Мандрівниця очікувала побачити пустелю, але виявила пам'ятку поруч із вулицями сучасного міста. Меліна Хансарі була шокована подібним відкриттям.