Медсестра долає 8 тисяч км заради роботи: скільки вона отримує за зміну (фото)

31-річна Кортні Ель Рефаї зі США живе у Швеції, але раз на місяць долає понад 8000 кілометрів, щоб відпрацювати всього чотири зміни в каліфорнійській лікарні. Усе це заради вражаючої зарплати.

Related video

Кожна поїздка в один бік обходиться їй приблизно в 500 доларів (приблизно 21 тисяча гривень), але за чотири робочі зміни вона заробляє близько 5000 доларів (приблизно 210 тисяч гривень) і повертається додому з солідною сумою. Про це пише Lad Bible.

Після переїзду до Швеції зі своїм чоловіком і донькою 2022 року, Кортні вирішила зберегти роботу медсестри у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у Сан-Франциско, де заробляє до 116 доларів на годину (майже 4900 гривень). Це означає, що всього одна 12-годинна зміна покриває оренду її житла в Європі.

Подорож в один бік обходиться їй приблизно в 500 доларів (приблизно 21 тисяча гривень), зате за чотири зміни вона повертається додому з близько 5000 доларів (приблизно 210 тисяч гривень) на руках. Кортні зізнається, що такий "графік" навіть допомагає їй зберігати баланс між роботою та особистим життям.

"Політ на роботу відчувається як маленька відпустка. Я їду від домашніх турбот і зустрічаюся з друзями в США", — каже вона.

Кортні вирішила зберегти роботу медсестри у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у Сан-Франциско Фото: SWNS

Попри привабливі умови, у робочої моделі є мінуси. Різниця в часі в 9 годин і необхідність тимчасово залишати маленьку доньку. Проте, за її словами, шведська система охорони здоров'я, доступ до дитячого садка і низька орендна плата роблять такий спосіб життя цілком розумним.

Чому Кортні просто не працює у Швеції? Усе просто: у неї немає місцевої ліцензії, а оплата праці тут помітно нижча.

"У Швеції медсестри отримують максимум 30 доларів на годину (1255 гривень), а в США — у три-чотири рази більше", — пояснює вона.

Кортні платить податки в обох країнах, але завдяки угоді про уникнення подвійного оподаткування їй не доводиться платити двічі. На сьогодні вона вже налітала понад 50 000 миль (80 тисяч км) і, видно, зупинятися не збирається.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина стала героїнею скандалу з рахунком у ресторані. 42-річна жінка з Сіднея (Австралія) поскаржилася в соцмережах на оплату майже на 300 австралійських доларів (8 тисяч 200 гривень), попри те, що вона з подругою навіть не замовляла основну страву.

Також стало відомо, що сім'я залишилася без житла в іншій країні. Відпустка мрії обернулася кошмаром для сім'ї з Шотландії, коли після прибуття до Нью-Йорка (США) вони дізналися, що їхню бронь у готелі було несподівано скасовано.