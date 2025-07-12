"Замовили все меню": дівчина стала героїнею скандалу з рахунком у ресторані (фото)

42-річна жінка із Сіднея (Австралія) поскаржилася в соцмережах на рахунок у ресторані майже на 300 австралійських доларів (8 тисяч 200 гривень), попри те, що вона з подругою навіть не замовляла основну страву.

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Жюль Пак, стала героїнею обговорень у соцмережах після того, як опублікувала фото рахунку з ресторану на суму майже 300 австралійських доларів (8 тисяч 200 гривень). Про це пише News.com.au.

Австралійка зазначила, що не замовляла основну страву і визнала ціну "астрономічною", натякнувши на наслідки кризи вартості життя. Однак її пост викликав радше глузування, ніж співчуття.

Жінка розповіла, що разом із подругою замовила дві закуски, чотири тапаси (закуска), два гарніри, шість устриць, безалкогольні коктейлі, келих вина і десерт. Загальний рахунок склав 287 доларів (7882 гривні).

"Вартість життя в Сіднеї — це... рахунок за обід без основних страв", — написала вона.

Рахунок за обід Фото: Facebook

Але реакція виявилася несподіваною. Під постом люди почали активно ділитися коментарями, більшість з яких не підтримали Пак.

"Ви ж замовили все меню, чого ви очікували?";

"Морепродукти, алкоголь, десерт — і при цьому скарги на ціну?";

"У вартість життя устриці не входять".

Дехто все ж погодився, що обід на таку суму здається завищеним, особливо в умовах економічного тиску. Але їх була меншість.

За даними CreditorWatch, за рік в Австралії закрився кожен десятий заклад громадського харчування. Причини — зростання цін і зниження попиту: дедалі більше австралійців намагаються економити, відмовляючись від ресторанів на користь домашніх страв.

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