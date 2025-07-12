"Заказали все меню": девушка стала героиней скандала со счетом в ресторане (фото)

42-летняя женщина из Сиднея (Австралия) пожаловалась в соцсетях на счет в ресторане почти на 300 австралийских долларов (8 тысяч 200 гривен), несмотря на то, что она с подругой даже не заказывала основное блюдо.

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Жюль Пак, стала героиней обсуждений в соцсетях после того, как опубликовала фото счета из ресторана на сумму почти 300 австралийских долларов (8 тысяч 200 гривен). Об этом пишет News.com.au.

Австралийка отметила, что не заказывала основное блюдо и сочла цену "астрономической", намекнув на последствия кризиса стоимости жизни. Однако ее пост вызвал скорее насмешки, чем сочувствие.

Женщина рассказала, что вместе с подругой заказала две закуски, четыре тапаса (закуска), два гарнира, шесть устриц, безалкогольные коктейли, бокал вина и десерт. Общий счет составил 287 долларов (7882 гривны).

"Стоимость жизни в Сиднее — это… счет за обед без основных блюд", — написала она.

Счет за обед Фото: Facebook

Но реакция оказалась неожиданной. Под постом люди начали активно делиться комментариямт, большинство из которых не поддержали Пак.

"Вы же заказали все меню, чего вы ожидали?";

"Морепродукты, алкоголь, десерт — и при этом жалобы на цену?";

"В стоимость жизни устрицы не входят".

Некоторые все же согласились, что обед на такую сумму кажется завышенным, особенно в условиях экономического давления. Но их было меньшинство.

По данным CreditorWatch, за год в Австралии закрылось каждое десятое заведение общепита. Причины — рост цен и снижение спроса: все больше австралийцев стараются экономить, отказываясь от ресторанов в пользу домашних блюд.

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