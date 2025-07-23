Паніка на борту: лише один предмет у сумці спровокував пожежу в літаку (фото)

Пасажири рейсу VA1528 Virgin Australia із Сіднея до Хобарта зазнали справжнього шоку, коли просто під час посадки на борту почалася пожежа. Причиною став зовнішній акумулятор, що загорівся у верхній багажній полиці.

Related video

За словами очевидців, спочатку в салоні відчувся запах гару. Коли бортпровідники відкрили багажний відсік, вони виявили тліючу літієву батарею. Про це пише Perth Now.

Екіпажу вдалося оперативно загасити вогонь до приземлення. Після посадки сумку з батареєю негайно витягли, і всіх пасажирів евакуювали за стандартною процедурою. На щастя, ніхто не постраждав.

Virgin Australia заявила, що літак благополучно приземлився, а пасажирам не знадобилася медична допомога. Членів екіпажу оглянули лікарі, проте травм зафіксовано не було. Проте авіакомпанія почала пошуки пасажирів, які сиділи поруч із місцем загоряння, для додаткової перевірки.

У зв'язку з інцидентом повітряне судно перевірили на наявність пошкоджень Фото: Times of India

У зв'язку з інцидентом повітряне судно перевірили на наявність пошкоджень, а для зворотного рейсу в Сідней задіяли інший літак.

Видання зазначає, що цей випадок став тривожним нагадуванням про січневий інцидент, що стався раніше, коли на борту лайнера Air Busan спалахнула пожежа, також, імовірно, через зовнішній акумулятор. Тоді 179 пасажирів були змушені терміново евакуюватися, а літак був повністю знищений.

У відповідь на подібні інциденти авіакомпанії по всьому світу почали посилювати політику щодо літієвих батарей. Singapore Airlines з квітня заборонила пасажирам використовувати USB-порти сидінь для зарядки зовнішніх акумуляторів або використовувати їх у польоті зовсім. Зовнішні акумулятори дозволено провозити тільки в ручній поклажі, в межах 100 Вт, з обмеженням до 160 Вт за узгодженням з перевізником.

Qantas і Virgin Australia також вжили суворих заходів: заборонено провезення багажу з незнімними літієвими батареями, а всі запасні акумулятори мають перевозитися в ручній поклажі із захистом від короткого замикання.

За словами професора Амандри Елліс з Університету Мельбурна, літієві батареї можуть бути небезпечними через відсутність єдиних стандартів і прозорості у складі пристроїв.

"Ми не знаємо, що саме всередині цих батарей — усе приховано під грифом комерційної таємниці", — зазначила вона.

Раніше Фокус повідомляв, що медсестра долає 8 тисяч км заради роботи. 31-річна Кортні Ель Рефаї зі США живе у Швеції, але раз на місяць вона вирушає на батьківщину, щоб відпрацювати всього чотири зміни в каліфорнійській лікарні. Усе це заради вражаючої зарплати.

Також стало відомо, що чоловік виявився єдиним пасажиром на міжнародному рейсі. Коротке відео стало вірусним. Порожній салон літака викликав бурхливе обговорення стану міжнародних авіаперевезень.