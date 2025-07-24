У Росії перестав виходити на зв'язок пасажирський літак Ан-24: що відомо

Із повітряним судном, на борту якого були 40 пасажирів і 6 членів екіпажу, немає зв'язку. Літак Ан-24 прямував за маршрутом Хабаровськ-Благовєщенськ-Тинда.

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Літак Ан-24 прямував за маршрутом "Хабаровськ-Благовєщенськ-Тинда". Біля кінцевої точки він не пройшов контроль і зв'язку з ним зараз немає, повідомили агентству "Інтерфакс" в екстрених службах.

ТАСС пише, що в літаку Ан-24 перебувають 43 пасажири, включно з п'ятьма дітьми. За даними медіа Baza, Ан-24 компанії "Ангара" готувався до посадки в Тинді, але не зміг приземлитися з першого разу і пішов на друге коло. Після цього зв'язок із ним зник.

На пошуки лайнера вилетів вертоліт Мі-8 і наземні служби.

Губернатор Амурської області Василь Орлов уточнив, що пасажирський літак Ан-24 летів із Благовєщенська в Тинду. Для його пошуків задіяні всі необхідні сили і засоби.

Росавіація разом із МНС РФ та іншими службами шукають в Амурській області зниклий літак Ан-24. Примітно, що Слідком Росії вже порушив кримінальну справу через подію з Ан-24.

Нагадаємо, на літаку рейсу VA1528 Virgin Australia із Сіднея до Хобарта під час посадки почав горіти зовнішній акумулятор у багажній полиці.

В індійському Ахмадабаді 12 червня впав літак Air India, катастрофа забрала життя 260 осіб. Головне питання слідчих полягає в тому, хто саме вимкнув двигуни.