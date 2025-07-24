Немає на чому літати: у РФ розповіли, чому підняли в повітря 50-річний літак

Літак Ан-24 іркутської авіакомпанії "Ангара" розбився в Амурській області РФ. Загинули всі, хто були на борту.

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24 липня в Росії розбився пасажирський літак Ан-24. Він виконував рейс із Хабаровська через Благовєщенськ до Тинди, намагався сісти в останньому порту, але був змушений піти на друге коло, а потім із ним зник зв'язок. Незабаром рятувальники знайшли палаючі уламки літака в лісі. Виникло питання, чому рейс виконував літак, випущений ще 1976 року. Російські авіаексперти заявили, що новіших літаків у Росії немає, пише Vladivostok1.

50-річний літак звалився в лісах Амурської області

На борту Ан-24 було 49 осіб, зокрема шість членів екіпажу, усі з Іркутської області. Загинули всі, хто були на борту. До уламків літака можна дістатися тільки повітрям, оскільки доріг там немає.

Слідчий комітет Росії розглядає дві версії: технічна несправність або помилка екіпажу. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного судна.

Деякі авіаексперти стверджують, що Ан-24 давно зжили себе.

Салон Ан-24, що розбився Фото: URA.RU

"Просто літати нема на чому, у нас немає заміни цьому літаку. Він досить надійний був свого часу, і зараз, звісно, вони всі застаріли морально і фізично. От і намагаються продовжувати норми льотної придатності, але роблять це від безвиході. Тому треба швидше робити свої літаки, які могли б виконувати цю роботу. А так вони будуть сипатися, це природний процес, тому що вони старі й абсолютно вже застарілі", — заявив пілот і авіаексперт Андрій Литвинов.

Генеральний директор асоціації "Аеропорт" цивільної авіації Віктор Горбачов повідомив, що 50-річний літак літати може, але Ан-24 уже морально застарів.

"Ще старші машини літають. Але врешті-решт все одно якісь відмови відбуваються. У нас ще продовжують літати Ан-24, Ан-26, Як-40, Як-42... все вже минуле століття, а нічого на заміну, нічого поки що немає. Іл-114, який нам обіцяють уже 45 років, випробовують із 2012 року, і не зрозуміло, коли він пройде сертифікацію. Обіцяють у 2026 році, але навіть не на початку року", — зазначив Віктор Горбачов.

Він стверджує, що Іл-114 уже готові. Зроблено 15 або 17 бортів, але їх треба "напхати електронікою, гідравлікою", якої теж немає.

Ще один авіаексперт Олексій Захаров заявив, що "вік літака за належного догляду, терміну і якісного виконання всіх регламентних і ремонтних робіт особливого значення не має".

Що відомо про літак Ан-24, що впав у РФ

Ан-24 — турбогвинтовий пасажирський літак третього класу для ліній малої та середньої протяжності. Літак випускали з 1959 до 1979 року, загалом було вироблено 1367 одиниць. Загалом у Росії, за даними генерального директора асоціації "Аеропорт" цивільної авіації Віктора Горбачова станом на 1 січня 2024 року, наразі залишилося 117 таких літаків, 54 з яких виконують польоти, решта слугують донорами запчастин для тих машин, які експлуатуються.

Літак Ан-24 експлуатували 50 років Фото: URA.RU

Ан-24, який розбився під Тиндою, було випущено 1976 року. У 2021 році в нього було продовжено сертифікат льотної придатності до 2036-го. Загалом у літаку максимально 48 місць.

Літак експлуатувала іркутська авіакомпанія "Ангара". Вона належить групі компаній "Істленд", якою володіє колишній губернатор регіону Сергій Єрощенко. Компанія літає в Іркутській області, Якутії, Бурятії, Забайкаллі та на Далекому Сході. У парку повітряних суден авіакомпанії — літаки Ан-24, Ан-26-100, вертольоти Мі-8 різної модифікації. Відомо, що на початку 2025 року пілотам авіакомпанії затримували зарплату за кілька місяців.

Нагадаємо, біля Тинди Ан-24 перестав виходити на зв'язок, на пошуки його пошуки одразу вилетів гелікоптер Мі-8 і наземні служби.

Фокус також писав, як у російського літака Ан-26, що летів до Магадана з Якутії, несподівано відкрився в повітрі вантажний відсік.