В Росії у літака Ан-26 відкрився у повітрі вантажний відсік: речі пасажирів відлетіли (відео)

На момент інциденту на борту було 25 пасажирів. Авіаексперти кажуть, що ресурс літаків Ан-24 та Ан-26 давно минув, його системи можуть ламатися. Тим часом "Росавіація" продовжила термін їхньої експлуатації до 50 років.

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У літаку Ан-26, який летів у Магадан із села Маган у Якутії, відкрився у повітрі вантажний відсік. Частина речей пасажирів випала з багажу, повідомили у східно-сибірському слідчому управлінні.

У літака зірвало замки вантажної рампи з правого боку, пошкоджено праве та центральне кріплення, заявили правоохоронці.

У момент інциденту на борту було 25 пасажирів та 6 членів екіпажу, командир повітряного судна вирішив повернутися до Магану.

"Посадка зроблена благополучно, постраждалих та інших пошкоджень повітряного судна немає", — зазначили у Слідкомі.

Проводиться перевірка за статтею про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки.

Видання Baza уточнює, що борт авіакомпанії "ІрАеро" раптово розгерметизувався на висоті кількох кілометрів. Задні двері виявилися відкритими наполовину.

Пасажирам роздали харчування та розмістили у готелі, авіакомпанія обіцяє надати запасний борт для доставки людей до Магадану, сказав співрозмовник "РИА Новости" у східно-сибірській транспортній прокуратурі.

Представник магаданського аеропорту додав, що чартерний рейс віз вахтовиків, а вантажний відсік відкрився за 30 хвилин після вильоту.

"25 людей на борту, включаючи екіпаж, не постраждали — тільки шапки з голів деяких полетіли в білу порожнечу. Пілоти одразу пішли на посадку — обійшлося без інцидентів", — зазначає канал Mash.

Видання The Insider з посиланням на анонімного авіаексперта пише, що ресурс літаків Ан-24 та Ан-26 давно закінчився і система замків дає збої. Замінити літаки Росії нема чим, тому Росавіація продовжила термін їх експлуатації до 50 років.

Нагадаємо, що 9 січня в Ненецькому автономному окрузі РФ впав літак Ан-2 через зледеніння. Відомо про загибель 2 людей.

Фокус 2 січня писав про влучення в зону сильної турбулентності літака авіакомпанії Air Astana, який летів із Ташкента до Алмати. Семеро пасажирів було травмовано.