На борту перебували 12 людей: у Росії через зледеніння впав літак (відео)

У російських екстрених службах стверджують, що на борту знаходилися 2 члени екіпажу та 10 пасажирів. За попередніми даними є загиблі.

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У понеділок, 9 січня в Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації сталася аварія літака Ан-2, що прямував маршрутом Нар'ян-Мар — Каратайка — Варандей — Нар'ян-Мар. Про це повідомляється на офіційній сторінці МНС РФ у Telegram.

"Літак АН 2 здійснив жорстку посадку за 10 км від селища Каратайка НАО", — йдеться в публікації.

У російському відомстві зазначили, що на борту літака знаходилися 2 члени екіпажу та 10 пасажирів. Попередньо повідомляється про смерть 2 людей.

Російські ЗМІ пишуть, що одному з громадян, що вижили, вдалося додзвонитися в екстрені служби РФ. За словами журналістів, на місце аварії направлено наземну групу рятувальників на снігоходах, а також на гелікоптері. Причиною події називають зледеніння літака.

[ + – ] Рятувальники вирушають на місце катастрофи

Що відомо про Ан-2

Ан-2 є радянськими багатоцільовими літаками, які використовуються для пасажирських перельотів. Вони задіяні у сільському господарстві, транспортній інфраструктурі, спорті, а також стоять на озброєнні Військово-повітряних сил деяких держав.

Деякі Ан-2 експлуатуються протягом понад 40 років. Даний вид транспорту входить до Книги рекордів Гіннеса як єдиний у світі літак, який виробляється понад 70 років. До виникнення Ан-3, Ан-2 вважався найбільшим у світі одномоторним біпланом.

Нагадаємо, що 5 січня в російських Telegram-каналах повідомили про український дрон-камікадзе, збитий у Ростовській області. Судячи зі знімків, опублікованих у мережі, йдеться про розвідувальний безпілотник Shark.

Фокус також писав, що 4 січня українські військові збили рідкісний ударний варіант безпілотника Орлан-10. У Центрі стратегічних комунікацій Збройних Сил України зазначили, що дрону вдалося приземлити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Ще ми писали про те, що 4 січня в російському місті Мурманську в трюмі рибальського судна "Принцеса Арктики" почалася пожежа. У місцевому відділенні МНС зазначили, що вогонь вдалося загасити через чотири години на полі загоряння.