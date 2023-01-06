Росіяни заявили про те, що збили український дрон Shark у Ростовській області

У компанії-виробнику Ukrspecsystems сумніваються, що безпілотник зміг би залетіти так далеко до російського тилу.

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Російські "воєнкори" в Telegram повідомляють про українського безпілотника, нібито збитого в Ростовській області. Фокус спробував розібратися у ситуації.

Увечері, 5 січня, Telegram-канал під назвою "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V." опублікував фотографію безпілотника, що лежить посеред поля в оточенні двох російських поліцейських та двох людей у цивільному. Автор повідомляє, що за однією інформацією український дрон сам упав на околицях міста Аксай Ростовської області, а за іншими даними — його збили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Судячи з зовнішнього вигляду літального апарату — це розвідувальний безпілотник Shark, розроблений українською компанією Ukrspecsystems — його видає характерна форма та малюнок у вигляді голови акули у передній частині. Користувачі соціальних мереж та "воєнкори" дивуються, як БПЛА залетів так далеко на територію Росії. Місто Аксай знаходиться приблизно за 120 км від державного кордону України та приблизно за 190 км від лінії фронту.

"Далекість польоту даного БПЛА 60 км. Отже, запущений з території Росії. Роботи для спецслужб додалося", — зазначає канал "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.".

[ + – ] Відстань від міста Аксай до лінії фронту в Україні на карті Фото: Скриншот

Компанія Ukrspecsystems у жовтні 2022 року заявила: дальність зв'язку дрона Shark становить 60 км, але це не те саме, що дальність польоту. У грудні розробники повідомили про модифікацію Shark — БПЛА поставили крила і великим розмахом крил і поставили потужнішу батарею, збільшивши тривалість роботи вдвічі (з 2 до 4 годин). Вже існують безпілотники, які літають і ведуть зйомку в автономному режимі, але у Shark така функція не заявлена.

Фокус запросив офіційний коментар у компанії Ukrspecsystems. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше фонд "Повернись живим" показав український дрон SHARK у дії. Старший інструктор безпілотного спрямування досить швидко зібрав безпілотник із частин, доставлених у спеціальних контейнерах, а потім відправив у небо за допомогою катапульти. Він поділився, що Shark отримав систему зв'язку із захистом від радіоелектронних перешкод, тож заглушити її дуже складно.

Характеристики дрона SHARK після модифікації:

Розмах крил: 3,4 м

Дальність дії зв'язку: 60 км

Тривалість польоту: понад 4 год.

Максимальна швидкість польоту: 150 км/год

Час розгортання: 15 хв.

Фокус також представив топ 11 дронів, розроблених в Україні з початку повномасштабної війни. Почесне місце у рейтингу займає і БПЛА Shark від Ukrspecsystems.