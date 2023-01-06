Россияне заявили о том, что сбили украинский дрон Shark в Ростовской области

В компании-производителе Ukrspecsystems сомневаются, что беспилотник смог бы залететь так далеко в российский тыл.

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Российские "военкоры" в Telegram сообщают об украинском беспилотнике, якобы сбитом в Ростовской области. Фокус попытался разобраться в ситуации.

Вечером 5 января Telegram-канал под названием "Сводки ополчения Новороссии Z.O.V." опубликовал фотографию беспилотника, лежащего посреди поля в окружении двух российских полицейских и двух людей в гражданском. Автор сообщает, что по одной информации украинский дрон сам упал в окрестностях города Аксай Ростовской области, а по другим данным — его сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Судя по внешнему виду летательного аппарата — это разведывательный беспилотник Shark, разработанный украинской компанией Ukrspecsystems — его выдает характерная форма и рисунок в виде головы акулы в передней части. Пользователи социальных сетей и "военкоры" недоумевают, как БПЛА залетел так далеко на территорию России. Город Аксай находится примерно в 120 км от государственной границы Украины и примерно в 190 км от линии фронта.

"Дальность полета данного БПЛА 60 км. Следовательно, запущен с территории России. Работы для спецслужб добавилось", — отмечает канал "Сводки ополчения Новороссии".

[ + – ] Расстояние от города Аксай до линии фронта в Укране на карте Фото: Скриншот

Компания Ukrspecsystems в октябре 2022 года заявила: дальность связи дрона Shark составляет 60 км, но это не то же самое, что дальность полета. В декабре разработчики сообщили о модификации Shark — БПЛА поставили крылья и большим размахом крыльев и поставили батарею помощнее, увеличив продолжительность работы в два раза (с 2 до 4 часов). Уже существуют беспилотники, которые летают и ведут съемку в автономном режиме, но у Shark такая функция заявлена не была.

Фокус запросил официальный комментарий у компании Ukrspecsystems. Следите за нашими новостями.

Ранее фонд "Повернись живим" показал украинский дрон SHARK в действии. Старший инструктор беспилотного направления довольно быстро собрал беспилотник из частей, доставленных в специальных контейнерах, а затем отправил в небо с помощью катапульты. Он поделился, что Shark получил систему связи с защитой от радиоэлектронных помех, поэтому заглушить ее очень сложно.

Характеристики дрона SHARK после модификации:

Размах крыльев: 3,4 м

Дальность действия связи: 60 км

Продолжительность полета: более 4 ч

Максимальная скорость полета: 150 км/ч

Время развертывания: 15 мин.

Фокус также представил топ-11 дронов, разработанных в Украине с начала полномасштабной войны. Почетное место в рейтинге занимает и БПЛА Shark от Ukrspecsystems.