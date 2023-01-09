На борту находились 12 человек: в России из-за обледенения рухнул самолет (видео)

В российских экстренных службах утверждают, что на борту находились 2 члена экипажа и 10 пассажиров. По предварительным данным, есть погибшие.

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В понедельник, 9 января в Ненецком автономном округе Российской Федерации произошло крушение самолета Ан-2, следовавшего по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. Об этом сообщается на официальной странице МЧС РФ в Telegram.

"Самолет АН 2 совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка НАО", — говорится в публикации.

В российском ведомстве отметили, что на борту самолета находились 2 члена экипажа и 10 пассажиров. Предварительно, сообщается о смерти 2 людей.

Российские СМИ пишут, что одному из выживших граждан удалось дозвониться в экстренные службы РФ. По словам журналистов, на место крушения направлена наземная группа спасателей на снегоходах, а также на вертолете. Причиной происшествия называют обледенение самолета.

[ + – ] Спасатели отправляются на место крушения

Что известно об Ан-2

Ан-2 являются советскими многоцелевыми самолетами, которые, в частности, используются для пассажирских перелетов. Они задействованы в сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, спорте, а также стоят на вооружении Военно-воздушных сил у некоторых государств.

Некоторые Ан-2 эксплуатируются на протяжении более 40 лет. Данный вид транспорта входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производится более 70 лет. До возникновения Ан-3, Ан-2 считался самым большим в мире одномоторным бипланом.

Напомним, что 5 января в российских Telegram-каналах сообщили об украинском дроне-камикадзе, сбитом в Ростовской области. Судя по снимкам, опубликованным в сети, речь идет о разведывательном беспилотнике Shark.

Фокус также писал о том, что 4 января украинские военные сбили редкий ударный вариант беспилотника Орлан-10. В Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины отметили, что дрон удалось приземлить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Еще мы писали о том, что 4 января в российском городе Мурманске в трюме рыболовного судна "Принцесса Арктики" начался пожар. В местном отделении МЧС отметили, что огонь удалось потушить спустя четыре часа поле возгорания.