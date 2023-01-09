В России у самолета Ан-26 открылся в воздухе грузовой отсек: вещи пассажиров улетели (видео)

В момент инцидента на борту было 25 пассажиров. Авиаэксперты говорят, что ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26 давно истек, его системы могут ломаться. Тем временем "Росавиация" продлила срок их эксплуатации до 50 лет.

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В самолете Ан-26, который летел в Магадан из села Маган в Якутии, открылся в воздухе грузовой отсек. Часть вещей пассажиров выпала из багажа, сообщили в восточно-сибирском следственном управлении.

У самолета сорвало замки грузовой рампы с правой стороны, повреждены правое и центральное крепления, заявили правоохранители.

В момент инцидента на борту было 25 пассажиров и 6 членов экипажа, командир воздушного судна решил вернуться в Маган.

"Посадка произведена благополучно, пострадавших и иных повреждений воздушного судна нет", — отметили в Следкоме.

Проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.

Издание Baza уточняет, что борт авиакомпании "ИрАэро" внезапно разгерметизировался на высоте нескольких километров. Задняя дверь оказалась открытой наполовину.

Пассажирам раздали питание и разместили в гостинице, авиакомпания обещает предоставить запасной борт для доставки людей в Магадан, сказал собеседник "РИА Новости" в восточно-сибирской транспортной прокуратуре.

Представитель магаданского аэропорта добавил, что чартерный рейс вез вахтовиков, а грузовой отсек открылся через 30 минут после вылета.

"25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали — только шапки с голов некоторых улетели в белую пустоту. Пилоты сразу пошли на посадку — обошлось без инцидентов", — отмечает канал Mash.

Издание The Insider со ссылкой на анонимного авиаэксперта пишет, что ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26 давно закончился и система замков дает сбои. Заменить самолеты России нечем, поэтому Росавиация продлила срок их эксплуатации до 50 лет.

Напомним, что 9 января в Ненецком автономном округе РФ упал самолет Ан-2 из-за обледенения. Известно о гибели 2 человек.

Фокус 2 января писал о попадании в зону сильной турбулентности самолета авиакомпании Air Astana, который летел из Ташкента в Алматы. Семь пассажиров были травмированы.