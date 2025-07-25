Атака дронов: в восьми аэропортах России ввели план "Ковер"

В ночь на 25 июля территория России подверглась массированной атаке дронов. В частности, в ряде областей прогремели взрывы, зафиксированы повреждения инфраструктуры и по меньшей мере двое пострадавших. Из-за угрозы безопасности в стране временно приостановили работу сразу восьми аэропортов.

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Об атаке сообщают российские Telegram-каналы, в частности SHOT. Известно, что воздушное пространство временно закрыли над аэропортами во Владикавказе, Грозном, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе, Тамбове и Сочи — там ввели специальный план "Ковер".

Всего задержано по меньшей мере 25 рейсов. Больше всего пострадал аэропорт Сочи: 45 самолетов ожидают вылета или посадки. Пассажиры жалуются на многочасовые очереди, некоторые спят прямо в терминалах.

В то же время на Кубани упали обломки дронов — пострадали люди и гражданская инфраструктура. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, больше всего повреждений зафиксировано в Тимашевске, Темрюкском и Славянском районах. В Тимашевске осколки попали на территорию железнодорожного вокзала, травмированы два человека. Один из них был госпитализирован, другому оказали помощь на месте. Из-за инцидента вокзал оставался без электроэнергии, которую впоследствии восстановили. Железнодорожная инфраструктура не получила серьезных повреждений, движение поездов восстановлено.

Очевидцы также сообщали о взрывах в Славянске-на-Кубани, Кореновске и опять же в Тимашевске. Люди слышали по меньшей мере четыре взрыва, видели вспышки и запускались сигнализации автомобилей. Официальной информации об этих событиях пока нет.

Кроме того, громкую серию взрывов зафиксировали в Ростовской области. По данным SHOT, по меньшей мере семь взрывов прогремели возле Таганрога и Новочеркасска — вероятно, работала система ПВО, которая пыталась сбить дроны типа "Лютый".

Утром об отражении атаки официально сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотники атаковали сразу восемь районов, в частности Новошахтинск, Зерноград, Каменск-Шахтинский и другие. Из-за падения обломков загорелась трава в нескольких селах, в частных домах выбило стекла, повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, что этой же ночью ударные беспилотники атаковали Ставропольский край РФ и нанесли удар по заводу "Невинномысский Азот". На видео, которые обнародовали местные жители в сети, слышно как к заводу подлетают дроны, а после этого происходит мощный взрыв.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 24 июля беспилотники атаковали города Сочи и Адлер в Краснодарском крае РФ, в результате чего была поражена местная нефтебаза.