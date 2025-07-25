В Ставропольском крае дроны атаковали завод "Невинномысский Азот", — соцсети (видео)

В ночь на 25 июля ударные беспилотники атаковали Ставропольский край РФ и нанесли удар по заводу "Невинномысский Азот".

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"Невинномысск, Ставропольский край, момент прилета по заводу Азот", — говорится в сообщении телеграм-канале "Exilenova+".

На видео, которые обнародовали местные жители в сети, слышно как к заводу подлетают дроны, а после этого происходит мощный взрыв, который вызывает пожары на предприятии.

В то же время городской голова Невинномысска Михаил Миненков заявил, что власти контролируют ситуацию как на самом заводе, так и в целом в городе.

"Прошу всех убрать панику и не распространять слухи. 37 прилетов, без потерь, без разрушений в городе", — написал Миненков.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информации относительно атаки по мероприятию "Невинномысский Азот"

Напомним, в ночь на 24 июля дроны атаковали города Сочи и Адлер в Краснодарском крае РФ, в результате чего была поражена местная нефтебаза.

Ночью 23 июля беспилотники массированно атаковали Новочеркасск Ростовской области, в результате чего в городе есть разрушения и поднялись пожары.