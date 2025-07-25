У Ставропольському краю дрони атакували завод "Невинномиський Азот", — соцмережі (відео)

У ніч на 25 липня ударні безпілотники атакували Ставропольський край РФ та завдали удару по заводу "Невинномиський Азот".

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"Невинномиськ, Ставропольский край, момент прильоту по заводу Азот", — йдеться у повідомленні телеграм-каналі "Exilenova+".

На відео, які оприлюднили місцеві мешканці у мережі, чути як до заводу підлітають дрони, а після цього відбувається потужний вибух, який спричиняє пожежі на підприємстві.

Водночас міський голова Невинномиська Михайло Міненков заявив, що влада контролює ситуацію як на самому заводі, так і загалом у місті.

"Прошу всіх прибрати паніку і не поширювати чуток. 37 прильотів, без втрат, без руйнувань у місті", — написав Міненков.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації щодо атаки по заходу "Невинномиський Азот"

Нагадаємо, у ніч на 24 липня дрони атакували міста Сочі та Адлер у Краснодарському краю РФ, внаслідок чого була уражена місцева нафтобаза.

Уночі 23 липня безпілотники масовано атакували Новочеркаськ Ростовської області, внаслідок чого у місті є руйнування та здійнялися пожежі.