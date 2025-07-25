Атака дронів: у восьми аеропортах Росії запровадили план "Килим"

У ніч на 25 липня територія Росії зазнала масованої атаки дронів. Зокрема, у низці областей пролунали вибухи, зафіксовано пошкодження інфраструктури та щонайменше двоє постраждалих. Через загрозу безпеці у країні тимчасово призупинили роботу одразу восьми аеропортів.

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Про атаку повідомляють російські Telegram-канали, зокрема SHOT. Відомо, що повітряний простір тимчасово закрили над аеропортами у Владикавказі, Грозному, Магасі, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі — там запровадили спеціальний план "Килим".

Усього затримано щонайменше 25 рейсів. Найбільше постраждав аеропорт Сочі: 45 літаків очікують на виліт або посадку. Пасажири скаржаться на багатогодинні черги, дехто спить прямо у терміналах.

Водночас на Кубані впали уламки дронів — постраждали люди та цивільна інфраструктура. За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, найбільше пошкоджень зафіксовано у Тимашевську, Темрюкському та Слов’янському районах. У Тимашевську уламки влучили на територію залізничного вокзалу, травмовано двох осіб. Один із них був госпіталізований, іншому надали допомогу на місці. Через інцидент вокзал залишався без електроенергії, яку згодом відновили. Залізнична інфраструктура не зазнала серйозних пошкоджень, рух потягів відновлено.

Очевидці також повідомляли про вибухи в Слов’янську-на-Кубані, Кореновську та знову ж таки в Тимашевську. Люди чули щонайменше чотири вибухи, бачили спалахи та запускалися сигналізації автівок. Офіційної інформації про ці події поки немає.

Крім того, гучну серію вибухів зафіксували в Ростовській області. За даними SHOT, щонайменше сім вибухів пролунали біля Таганрога та Новочеркаська — ймовірно, працювала система ППО, яка намагалась збити дрони типу "Лютый".

Зранку про відбиття атаки офіційно повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь. За його словами, безпілотники атакували одразу вісім районів, зокрема Новошахтинськ, Зерноград, Каменськ-Шахтинський та інші. Через падіння уламків спалахнула трава у кількох селах, у приватних будинках вибило шибки, пошкоджено будівлю на залізничній станції у Песчанокопському. За попередніми даними, жертв немає.

Нагадаємо, що цієї ж ночі ударні безпілотники атакували Ставропольський край РФ та завдали удару по заводу "Невинномиський Азот". На відео, які оприлюднили місцеві мешканці у мережі, чути як до заводу підлітають дрони, а після цього відбувається потужний вибух.

Раніше Фокус писав, що у ніч на 24 липня безпілотники атакували міста Сочі та Адлер у Краснодарському краю РФ, внаслідок чого була уражена місцева нафтобаза.