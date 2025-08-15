Прикинулись "вагнерівцями": українські хакери зізнались в зламі супутникового зв'язку РФ (відео)

За зламом російського супутникового оператора «Дозор-Телепорт», який стався у 2023 році, стоїть спільнота кіберактивістів «Український Кібер Альянс».

Раніше злам приписували групі "Вагнер", пов’язуючи його з заколотом найманців проти російської влади. Однак один зі співзасновників "Українського Кібер Альянсу" Андрій Баранович, відомий як Шон Таунсенд, заявив у ефірі YouTube-каналу Hack Your Mom, що за атаку відповідальна його організація.

Інтерв'ю з Шоном Таунсендом

Шон Таунсенд пригадав, що на початку повномасштабної війни російські хакери зламали Viasat. Цей європейський супутниковий оператор, зокрема, використовувався Збройними силами України.

"А ми точно так само зламали їм супутникового оператора "Дозор-Телепорт", який обслуговував ФСБ та Міноборони рф, Північний атомний флот, і кого там тільки не було, понад 3000 наземних станцій", — розповів він.

За словами співзасновника "Українського Кібер Альянсу", тоді вдалося вивести з ладу не тільки основну станцію, але й термінали користувачів. При цьому українські хакери навмисно оформили цей злам так, щоб скерувати підозри на "вагнерівців".

"Це було якраз після пригожинського бунту. Ми зняли ролик, де людина у формі з шевронами "Вагнера" бере на себе відповідальність", — пояснив Шон Таунсенд.

Хакер також зазначив, що "Дозор-Телепорт" довго відновлювався після української атаки. Не менш як тиждень знадобився тільки на те, щоб у провайдера самого з’явився інтернет. На відновлення терміналів користувачів пішли місяці.

